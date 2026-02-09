五毛網軍喊「賴清德不敢學高市早苗」 王定宇開酸：讀書真的不犯法

網路掀起一股質疑「高市敢解散國會，賴清德為什麼不敢」的輿論風向，遭立委王定宇打臉。（總統府提供）

日本首相高市早苗帶領自民黨在眾議院選舉中奪下歷史性的三分之二席次，這場政治豪賭的成功不僅震撼國際，也在台灣網路社群掀起波瀾。然而，隨之而來的卻是一股質疑「高市敢解散國會，賴清德為什麼不敢」的輿論風向。民進黨立委王定宇今（9日）針對此現象重砲抨擊，直指這類言論是明顯不了解台灣憲政體制的「法盲」說法，甚至背後恐有來自「牆內外」網路代操公司的認知作戰陰影。

王定宇在臉書發文分析指出，日本採取的是內閣制，首相擁有解散眾議院的權力，但台灣的憲政體制完全不同。根據我國憲法規定，總統並沒有主動解散國會的職權，唯一的路徑是當立法院通過對行政院院長的不信任案（倒閣案）後，總統才能在諮詢立法院院長後被動宣布解散國會。

王定宇嘲諷表示，這些在網路上帶風向的人連基本公民常識都沒有，「這年頭在台灣讀書真的不犯法」，呼籲網友別被這種缺乏法律素養的言論誤導。

針對藍白陣營時常宣稱代表「6成民意」來質疑執政黨，王定宇也犀利反擊。他認為問題的關鍵不在總統，而是在野黨既然對執政極度不滿，且自恃擁有過半席次與多數民意支持，為何不敢主動依憲法程序提出「不信任案」來發動國會改選，讓台灣人民真正擔任裁判？他直言，網路上許多洗地文連常識都沒有，甚至有政黨也跟進類似說法，簡直是為了政治目的在裝傻。

此番言論在網路上引發熱烈討論，不少網友留言認同，認為台日制度本就不能混為一談，直言「內閣制跟總統制都分不清楚，程度真的差」「藍白有種就快提倒閣，別只會在那邊543」。更有支持者感嘆，許多領有國外名校法學學位的人士竟也淪為「法盲」，配合對岸認知作戰來混淆視聽。王定宇最後強調，面對這類惡意扭曲制度的風向，執政黨與國人都應高度重視，切莫讓錯假訊息破壞台灣的民主憲政秩序。

