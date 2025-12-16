五毛錢初發心 新城長者精舍巡禮

花蓮新城鄉大漢關懷據點的長輩們，日前走訪靜思精舍巡禮，從五毛錢的歲月出發，走進靜思家風，也實地體驗淨皂包裝。過程中，長輩們自掏腰包捐出善款表達心意，其中有人五十年來第一次踏進精舍，也有女兒來回二十公里，陪伴八十八歲的母親完成這趟巡禮。

在志工的協助下，輕輕的為淨皂貼上包裝貼紙，這一群來自花蓮新城鄉大漢關懷據點的長輩們，格外專注。

數十年來身為靜思精舍的好鄰居，有的人卻是第一次，真正走進精舍巡禮。從五毛錢的竹筒歲月回顧起，也了解靜思語中的人生智慧。

廣告 廣告

「心安境就開，歡喜心是良藥，你們喜歡哪一句，(都喜歡)。」

慈濟志工 張永婕：「有些長者他只知道慈濟，然後，慈濟到底是在做什麼，他們其實是不清楚的，更何況他們是住在我們的，等於是我們的左鄰右舍，對精舍不了解，我覺得太遺憾了。」

民眾 蔡寶玉：「(第一次來感覺怎麼樣)，很好啊。」

為了陪伴88歲的母親，住在吉安鄉的歐陽秀琴，專程騎車來回20公里，完成這趟精舍巡禮。

民眾 歐陽秀琴：「第一次踏上這片土地，我以前都是在外面，從來沒有進來過，我就想說，有這個機會，為什麼不進來，我一定要帶媽媽進來參觀看看，然後這裡的一草一木，讓我覺得很不簡單。」

慈濟志工 陳慕湘：「希望能夠成就這些好鄰居，一起來認識慈濟，然後來我們的園區，靜思精舍，好好地走走，參訪一下，讓他們認識慈濟，知道精舍師父們，每天的日常在做什麼，很用心地把園區照顧得非常好。」

從現在開始，走進精舍、認識慈濟，對這群長輩來說，就不算晚。

更多 大愛新聞 報導：

國家公園警察 剛柔並濟耕福田

又愛又怕!? 冬至湯圓要這樣吃

