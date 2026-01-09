五毛錢吊飾喚初心 時時善念行善行

上人行腳，今天上午在關渡靜思堂，接著啟程前往中部。在最後的感恩時光裡，有志工獻上一整車、親手編織的五毛錢傳家寶，從清洗、拋光到編織，處處充滿細節。另外台北榮總、前院長也前來，以畫作致敬上人長年守護花蓮、庇護眾生的慈悲身影。

證嚴上人開示：「這個洗好了，怎麼差那麼多。」

獻上一整架推車的五毛錢傳家寶吊飾，上人看在眼裡，感動在心裡；而這份心意，來自北投區志工們不間斷的投入，把對上人的感恩與慈濟起家的初心，一枚枚編進葫蘆吊飾中。慈濟志工 徐文艷：「真的是 想讓上人開心， 我們慧命的母親開心， 讓更多的慈濟人，可以有上人的因緣， 結緣到這樣的傳家寶， 所以有努力 在這兩個多星期， 那我們做到了1950枚， 這樣子的葫蘆吊飾。」

目前在慈濟關渡靜思堂，志工們已經做出了6千串、清洗硬幣超過6萬6千枚，光是在前置就要經過8道清洗程序，加上拋光，志工們請來專家一同協助清理，確保吊飾乾淨、完整。關渡志玄中心金繕陶瓷修復課老師 陳高登：「(硬幣)因為陳年，然後銅 因為它會氧化，或是一些附著物，所以它的清理上，其實跟一般的首飾，做法不大一樣，後來找到的就是說，檸檬酸是最可以清洗掉，然後又比較環保的一種清洗劑。」

證嚴上人開示：「60年前 師父起心動念要做慈濟，那時候 沒有什麼東西，所以跟大家說 每天存五角錢，師父要救人 這個五角錢，現在 我們來跟大家結緣，這就不只是五角錢了。」

證嚴上人開示：「你畫我在這裡 也沒有畫(你們)，(我們在很遠的地方跟著)。」

現場台北榮總前院長張德明醫師，獻上親手繪製的畫作，表達對上人長年守護花蓮、關懷眾生的敬佩。前台北榮總院長 張德明：「上人隻身到這個，等於是 當年的不毛之地，那他用他自己的這種慧眼 跟善心，用這個蓮花跟荷花的葉子，撐起了一片天，幫花蓮 幫台灣的人民，來遮風避雨。」

證嚴上人開示：「愛是個大愛，愛除了 人人互相互動的相愛，合和互協，師父最開心，祝福所有人平安。」

「上人 我愛你。」

在眾人的感恩聲中，啟程前往彰化靜思堂。

