五毛錢吊飾寓意深 願力成就克服萬難

2026慈濟六十周年，志工手作五毛錢小吊飾，要跟大家結緣。但吊飾的花樣，需要細膩的編織手法，還要有好眼力。雲林慈濟志工「劉林美琴」，80歲，剛開完白內障手術，視力恢復後，也來作吊飾。還有許多人志工第一次學習，手眼不協調，但大家彼此學習，有心就不難。

午後，有點陽光，80歲的志工劉林美琴，前一陣子才剛開完白內障手術，眼睛會畏光，她戴上墨鏡，學編織雀頭結。 慈濟志工 劉林美琴：「剛好我眼睛開過刀，不然那個線那麼小條，我如果沒去開刀，我真的看不清楚。」

很高興，開完刀，恢復正常視力，剛好可以來做五毛錢小吊飾。 慈濟志工 劉林美琴：「練習練多了 你做就會比較快，你就知道步驟哪一個 很清楚 。」

2026年是慈濟六十周年，各地志工都在手做五毛錢小吊飾，跟大家結緣。很多志工第一次接觸這細膩的手編小物，手都打結了。討論 慈濟志工 余素女：「我的雀頭結好像越來越緊，太緊了我(銅板)塞不進去，我還要一直拆，拆下來重新再做 。」

但沒關係，志工們都會手把手教你，不怕你學不會。 慈濟志工 張瑞珠：「學到是我們的，如果你不去學 永遠都不會，不難 你如果有心就不難。」

雲林地區這群志工，每個禮拜，好幾天下午，大家聚集在一練功，從編織開始，結的大小，鬆緊度都要剛剛好，才能把五毛錢的塞進去。五毛錢小吊飾，有著志工們的心意，希望收到的人，都能感受到幸福。

