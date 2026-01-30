「五毛」回歸成訊號 王丹揭中共高層風向：習近平應該穩住了

社群留言一度「清淨」，王丹認為這反映中共外宣部門曾陷入不知所措。（資料畫面）

流亡海外中國民運人士王丹於X社群平台發文指出一項特殊觀察，認為從網路輿論的消長可以窺見中國內部局勢。王丹表示，近期在解放軍高層張又俠傳出變動消息期間，其社群媒體下的「五毛」攻擊言論曾一度集體消失，但在沉寂數日後已於近日「捲土重來」，他據此推斷，這顯示中國高層變數已暫時解除，「習近平應該穩住了」。

王丹指出，在其個人社群媒體下方，長期以來每天都會出現一兩百條辱罵、造謠與抹黑的「五毛貼」，但在張又俠傳出落馬消息的那幾天，這些言論竟然罕見地突然消失。他認為，這種異常的輿論真空期並非偶然，而是反映出中國內部高層發生變動時，負責引導輿論的大外宣與國安部門曾一度因局勢不明而感到不知所措，甚至因此暫停了網軍的行動。

然而，這兩天情況再度發生變化，王丹觀察到，那些熟悉的五毛言論已於29日早上重新覆蓋其發文留言區。他分析，當極權體制的水軍在混亂後恢復指令並重新回歸，本身就是一個最清楚的訊號，代表幕後的權力運作已重新接軌，並直言：「看來，習近平是穩住了」。

王丹的發文引起網友熱烈討論，有網友認同此觀察，留言表示：「當水軍突然沉默，說明幕後的人正在慌亂」、「宣傳機器不會無緣無故停擺」，也有人笑稱這已成為觀察中共局勢的「新風向標」。不過，也有另一派聲音認為，這或許僅是X平台封禁帳號後重新註冊的結果。此外，有網友痛批：「中共習近平寧可花大價錢養網軍罵人，也不肯把工資發給中國工人」。

雖然水軍回歸被視為局勢穩定的指標，但仍有評論認為中共內部的角力遠未結束，有留言分析指出，各軍頭大佬與山頭單位是否表態才是關鍵，目前的穩定可能只是內部對峙博弈中的暫時結果。隨著國際與海外民運人士密切關注，解放軍高層與中南海的權力風暴動向，依然是外界關注的焦點。





