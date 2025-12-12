五泰房屋連3年捐百萬助卓越清寒生 員工每月捐薪1%力挺

cnews207251212a01

CNEWS匯流新聞網記者許哲綱／台北報導

今年儘管房地產十分不景氣，但該有的愛心不會缺席。總部位於新北市在六都都有據點的五泰房屋，今年捐出一百萬元嘉惠新北市清寒卓越同學，業者分享，已經連續三年，每年都捐款一百萬元給五泰教育基金會，贊助新北市教育局「教育基金會展臂關懷計畫」。

教育基金會展臂關懷計畫就是結合社會公益慈善力量，捐助溫馨助學圓夢基金，培育新北市卓越清寒學生發展才能，獎助家境清寒、家庭突遭變故，但不畏逆境、勤奮向學的學生順利完成學業。五泰房屋認為，這與品牌以及五泰教育基金會給同學一個溫暖的家與改善同學學習環境的目標一致，因此品牌與基金會每年都捐款一百萬元給新北市教育局教育基金會展臂關懷計畫，讓卓越清寒同學能夠體會到社會的關懷、努力向學，不被環境所打倒。

廣告 廣告

cnews207251212a02

五泰教育基金會董事長陳素君表示，五泰之所以會贊助展臂關懷計畫，是因為自己在當蘆洲鷺江國中家長會長的時候，擔任展臂關懷計畫的學校評審。沒想到這個計畫因為是長期的贊助清寒優秀學生，每個月數千元獎學金，結果競爭激烈，但是學校只有一個名額。當時她就想，同樣成績優秀、家境清寒的第二名同學就落選了怎麼辦？因此回到公司就發起贊助新北市教育局的展臂關懷計畫，希望藉由基金會的努力，能夠讓計畫的金額增加、名額增加，減少遺珠之憾。結果十分鐘就募到一百萬元，讓她相當感動。

基金會每年的一百萬元得來不易，之後為求細水長流，五泰房屋員工決定捐出月薪1%，日積月累攢出每年的一百萬；接受捐助的海山國小三年級張同學分享，他得知自己獲得圓夢基金時真的非常開心，謝謝捐助的叔叔阿姨，他會更努力讀書，也希望長大能回饋社會、幫助別人。另外海山高中一年級陳同學從國小二年級起獲助長達10年，她感謝這份長久的支持，讓她順利考上心目中的海山高中。未來她會繼續努力，將這份溫暖傳遞出去。

新北市教育局特地致贈感謝狀給五泰教育基金會。教育局表示，展臂關懷計畫是幫助本身願意積極學習努力的清寒學生，教育局本著「救一個、賺一個」的態度，一年贊助每位卓越清寒同學四萬到九萬元不等的金額。局長張明文進一步說明，今年共有33家教育基金會投入教育公益，捐助新北市溫馨助學圓夢基金及多項教育計畫，年度總金額達716萬元。

新北市自110年起首創教育基金會勵學圓夢計畫，111年更名為教育基金會展臂關懷計畫。參與計畫的基金會由最初9家成長至今年33家、五年成長近四倍。目前全市已有305家教育基金會投入教育公益，逐步形成穩定的支持網絡，回應社會關懷與學校需求，是提升教育資源的重要夥伴，有效協助縮小城鄉差距。五泰教育基金會表示，未來不論房地產景氣與否，這分愛心都將永續發光發熱。

照片來源：CNEWS匯流新聞網資料照片

《更多CNEWS匯流新聞網報導》

萬顆干貝大放送 安永生活「台日友好應援月」登場

多重環保優勢 紅螞蟻磁磚全新星曜石系列盡顯明亮大器空間

【文章轉載請註明出處】