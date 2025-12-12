五泰輕軌五股農業區將設2站開座談會 新北議員盼改由城鄉局主導

〔記者翁聿煌／新北報導〕新北市政府推動五股泰山輕軌計劃，規劃在五股新五路側農業區設兩個站，今年5月辦理都市計畫公展前座談會，提供站區的聯合開發選項，捷運工程局為服務地主，12日再於五股區公所設說明窗口，未料今天有2、30多位地主到場了解，議員陳明義批評現場太過混亂，他主張推動五泰輕軌應納入五股都市重劃一併整體考量，並且由城鄉局主導規劃及說明。

捷運局副局長鄭智銘說，預定興建F09、F10站的五股農業區約有1、2百位地主，捷運局尊重地主參與站體聯合開發的意願，所以在5月開完都市計畫公展前座談會後，另於12月12、16及18日，於五股區公所設專案窗口，提供地主就近可洽詢並了解聯開細節，捷運聯開是採都市計畫個案變更方式辦理，可加速都市計畫變更程序，有利於五泰輕軌興建期程。

新北市五泰輕軌計畫全長11.61公里，共設14座車站，將成為連接三重、蘆洲、五股及泰山的重要交通動脈，預計在中央核定後7年完工。捷運局表示，目標每日可達9.3萬人次，大幅提升區域交通便利性，帶動區域發展，目前全案已送交通部審查中。

五泰輕軌F01站，只要20公尺就能轉乘到環狀線北環段Y22站，F03站則預留銜接社子輕軌的空間，F05站可轉乘蘆洲線，新北市府希望透過五泰及泰板輕軌，串聯五股、泰山等地區，打通三環六線地區捷運路網，帶動區域發展。

陳明義認為，五股地區民眾都希望五泰輕軌早日動工，但是目前捷運局推動位於五股農業區的F09、F10站聯合開發案，將影響到五股區整體都市計劃變更，使得五泰輕軌審查還要花5年，加上興建6、7年，可能要等上13年，他希望市府改由城鄉局出面主導區段徵收，加快五股發展腳步。

新北市捷運工程局提供農業區地主聯合開發選項，12日在五股區公所設說明窗口，吸引眾多地主來詢問。(記者翁聿煌攝)

