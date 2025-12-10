五熊成功升格當媽…育兒滿2個月發文吐心聲！

娛樂中心／翁莉婷報導



38歲女星五熊（蔡頤榛）憑藉電視劇《終極一班》、《終極三國》暴紅。今年2月她向粉絲公開報喜，透露自己即將升格當新手媽，準備迎接家中新成員到來，並在10月順利產下雙十寶寶。今（10）日一早，五熊突然在IG限時動態上傳1張兒子的照片並寫下「要被榨乾了」，背後原因讓人看完後不禁感嘆媽媽的偉大。





五熊「升格新手媽」育兒滿2個月！突PO文洩心聲「要被榨乾」背後原因曝

五熊自升格當媽後，時常在社群分享育兒日常。（圖／翻攝自IG＠bernice0222）





藝人五熊（蔡頤榛）今年2月對外宣布懷孕，雀躍在社群分享「我要當媽媽了！想不到我也有說出這句話的一天」，並在10月國慶日順利產下男寶。今（10）日上午，五熊無預警在IG上傳1張兒子躺在嬰兒床上的照片，照片中的寶寶吐著舌頭、兩顆水汪汪大眼睛看向鏡頭賣萌的模樣十分可愛，五熊也在底下有感而發寫下一段文字透露，「兒子今天滿兩個月了！12點到現在我到底經歷了什麼，可以榮登目前半夜以來他最哭哭鬧鬧的幾個小時，媽媽要被榨乾了」。才剛哄完兒子睡覺的她，忽然又想到再過3小時兒子又要起來喝奶，這樣甜蜜的負擔更讓她感嘆「我被這小子吃定了」。

廣告 廣告

五熊「升格新手媽」育兒滿2個月！突PO文洩心聲「要被榨乾」背後原因曝

五熊的兒子出生剛滿2個月。（圖／翻攝自IG＠bernice0222）





此外，五熊也經常在社群分享關於兒子的小日常和育嬰心得，表示「從寶寶出生那天開始手機裡都是他的照片，記錄他的每一天、每一個可愛表情，還有他的睡臉、他的微笑，常常還沒看夠就發現他突然又長大了，每個媽媽都想留住嬰兒時期寶寶的模樣吧」。





原文出處：五熊「升格新手媽」育兒滿2個月！突PO文洩心聲「要被榨乾」背後原因曝

更多民視新聞報導

(影)／張立東主持表揚大會 變成「老虎頭上拔毛」大會？

台最辣護理師「發表政治言論」收入慘波及！突遭廠商取消案子

《超級冰冰Show》女星表演爆流血意外！全程唱跳竟無知覺 歌后激讚：用生命演出

