五燈獎主持人廖偉凡驚爆年收300萬！67歲轉職曝光

資深主持人廖偉凡28日晚間現身演藝工會尾牙，久未在台灣公開受訪的他，精神狀態相當良好，聲線依舊溫潤優雅。這位曾經主持《五燈獎》的傳奇人物，如今已67歲，透露自己目前擔任生技公司顧問，年收入約300萬元。

廖偉凡表示，自己在中國發展主持工作將近20年，直到疫情期間才返回台灣。疫情期間中國封城造成極大衝擊，許多認識的朋友因此離世，讓他更加珍惜與家人相處的時光。返台後不想再奔波，加上母親病情需要照護，他決定留在台灣。

談及現況，廖偉凡透露母親今年剛滿100歲，是名副其實的人瑞，但近年身體狀況明顯下滑，目前已臥床插管超過3年，需要全天候照護。他坦言自己是母親5個兒子中最受疼愛的一個，認為此時不能再繼續在外流浪。儘管母親病況令人擔憂，他仍感恩地表示，能親自照顧百歲母親是很慶幸的事。

廖偉凡回憶剛返台照顧母親時曾經手足無措。某次與外籍看護一起幫母親洗澡、換床單時，母親因譫妄症突然揮手掙扎，他甚至戴上護目鏡保護眼睛。沒想到護目鏡上出現一道黑線，原來是母親剛排泄，不慎將排泄物揮到他臉上，兩人當場笑到趴在床上。事後他忍不住落淚，坦言當下真的不知道該如何照顧老人。

經過一年調適，廖偉凡學會釋放自己，了解照護分工的重要性。目前家中安排兩名外籍看護輪流照顧母親，他明確交代看護要照顧好母親，家裡不能有異味，這樣的安排讓他能稍微喘口氣。

在照顧母親之餘，廖偉凡因緣際會接觸生技產品，進而受聘為生技公司顧問，採一年一聘制，至今已邁入第六年，年收入約300萬元。他幽默自嘲說自己是靠當「人形立牌」收錢。

廖偉凡相當注重養生，一週至少跑步4天，就算下雨也會在家超慢跑50分鐘以上，運動已成為生活習慣。近期健檢僅有膽固醇偏高一項紅字，已戒菸但仍偶爾小酌，一次大概喝4杯威士忌。他分享養生秘訣，平時會到清大散步，並依中醫師建議，運動後赤腳踩草地二、三十分鐘，作為簡單有效的日常保養方式。

