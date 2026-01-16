《五燈獎》女星沒錢繳水電費！爆68歲賣豆花、打零工維生 本人親吐「真實現況」

[FTNN新聞網]實習記者林子云／綜合報導

68歲資深女星田路路12歲就參加《五燈獎》出道，憑藉混血外貌與好歌喉走紅，歌曲〈異鄉夢〉更讓她事業攀上高峰。不過近年卻屢傳她生活陷入困頓，甚至被指繳不出水電費、靠打零工維生。對此，她近日首度正面回應，親自說明目前的真實狀況。

《三立新聞網》報導，田路路早年在秀場相當活躍，但人生歷程起伏不小。她曾閃婚遠嫁日本，婚姻僅維持兩年便告終；年輕時也曾與秀場經紀人交往並育有一女，分手後女兒跟著父親生活，直到20多年後母女才再度重逢，這段經歷也成為她人生中難以抹去的遺憾。

媒體人呂文婉曾在節目中提及，田路路後來與一名武行小生交往，並協助對方創業，卻因倒會背負百萬債務，導致工作與經濟狀況長期不穩。她曾嘗試轉換跑道，做過保險、接觸殯葬相關工作，甚至當過清潔工，最拮据時一天花費不到百元，外界也因此流傳她「賣豆花」、「到加油站上班」等說法。

對於這些傳聞，田路路澄清，所謂賣豆花並非自己經營，而是替一名戲劇圈友人宣傳；至於加油站打工則並非事實，她僅曾在草屯YMCA進修長照課程。她表示，目前在台中沙鹿租屋生活，領有相關補助，身邊還有兩隻狗陪伴，「生活雖然不寬裕，但還過得去」，也希望外界不必過度擔心。

