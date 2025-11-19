《五燈獎》女歌手遭仙人跳！南下墾丁同房人夫過夜 原配破門逼簽百萬本票

資深台語女歌戴梅君與謊稱離婚的舊情人同遊墾丁，卻遭原配闖房逼簽本票。（翻攝自戴梅君IG）

某知名台語女歌手去年突然收到高中時期的前男友吳男聯繫，得知對方已經離婚，兩人相約到墾丁出遊，雖然住同一間房但沒有同床。怎料深夜吳男的王姓前妻突然帶人闖入指控侵害配偶權，她被脅迫簽下和解書與百萬本票。直到吳男人間蒸發，女歌手才驚覺遭到仙人跳，索性拒絕賠償。王女一狀告上法院，卻因無法舉證女歌手侵害配偶權等事由，吃下敗訴。今（19日）女歌手身分已被證實是資深藝人戴梅君。

據女歌手供稱，她出道20多年來沒有任何緋聞，與吳男曾在高中時短暫交往，自吳男結婚後便無往來。去年3月吳男突然聯絡她，約她跟閨密吃飯，並主動告知離婚，後來得知兩人原本計畫南下散心，因閨密有事無法成行，吳男便自告奮勇擔任司機。

女歌手考量吳男已經離婚才答應，為了省錢兩人夜宿同房，但分別在客廳跟沙發休息，沒有任何親密行為。沒想到當晚吳男前妻竟帶人闖入開始錄影，叫囂指控她侵害配有權，要求賠償千萬。

女歌手眼看對方人多勢眾，自己僅153公分、40多公斤身材嬌小，不敵身材胖碩的王女等人，更擔心對方散布影片毀壞聲譽、影響事業，受困房間的她不得已簽和解書與100萬元本票才能脫身。

不過事後回想，吳男不僅帶前妻闖入、和解書只寫要她獨自賠償，吳男孩假意安慰延誤她報警處理，且在前妻等人催討賠償後就一夕失聯，女歌手才驚覺遭到仙人跳，寄出存證信函主張和解書及本票無效拒賠，王女則提告要求履約。

王女主張，他們夫妻協議離婚，親眼見到兩人住同一間房，稱女歌手自願簽和解書及本票，否認合謀仙人跳設局。不過法官審酌後認為，女歌手主觀上認定吳男已離婚，且未發現侵害原告配偶權行為，考量女歌手受脅迫下簽和解書，也在法定期限內通知撤銷，判決王女敗訴。

根據《壹頻新聞網》報導，當事人身分證實為歌手戴梅君，其唱片公司針對官司結果回應，就是被設局，但事情都已處理好，戴梅君心情未受影響。戴梅君當年曾在《五燈獎》連闖20關，至今活躍中南部商演活動，預期明年將推出新專輯。

