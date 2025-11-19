《五燈獎》女歌手遭仙人跳！ 同房舊愛被逼簽百萬本票

44歲台語女歌手戴梅君從《五燈獎》嶄露頭角，出道至今20幾年，鮮少傳緋聞。豈料，去年她竟然捲入一場由舊愛及其王姓妻子聯手策劃的「仙人跳」事件，為脫身只好簽一百萬本票，事後她拒絕支付賠償金，王女因此告上法院，全案才曝光。對此，戴梅君經紀人證實此事。

據悉，戴梅君去年與一位自稱已離婚的高中前男友同遊墾丁，為了節省住宿費用，兩人共處一室，但未同床、沒發生親密行為。想不到深夜時分，男方的王姓妻突然帶人破門而入，指控戴梅君侵害配偶權，並開始錄影蒐證，戴梅君當時為了脫身，只好簽一百萬本票與和解書。

廣告 廣告

事後回想起整件事情的經過，戴梅君驚覺舊愛當時的舉止不尋常，例如帶王女等人進房、假意安慰並求別報警、和解書僅要她獨自賠償，以及在王女開始催討賠償金後，舊愛突然消失無蹤。種種跡象讓戴梅君認定自己是被舊愛和王女聯手設局陷害，因此寄出存證信函，表明拒絕支付賠償金，王女不滿，遂向法院提起訴訟，要求履約。

本案進入法律程序後，法官審酌後認為，王女無法提出戴梅君侵犯配偶權的具體證據，加上戴梅君主觀認定舊愛已離婚，且在受到威脅的情況下才簽署和解書，事後有在法定的期限內通知撤銷，因此判決王女敗訴，全案可上訴。

戴梅君經紀人19日證實戴梅君確實被設局，但心情未受影響，工作一切照常，目前正在忙籌備新專輯，預計明年春天發行，謝謝大家關心。

回顧戴梅君的演藝生涯，她1993年參加《五燈獎》成功闖20關；3年後參賽《21世紀新人歌唱排行榜》校園組，同樣闖20關成功。1997年戴梅君發行首張個人台語專輯，正式出道當歌手。

戴梅君早年參加歌唱比賽，小小年紀就展現過人的歌喉。(時報週刊檔案照片)

更多中時新聞網報導

章若楠夢遊抱 白敬亭激動噙淚

養胖普發萬元 金管會授3祕訣

百慕達錦標賽》一件毛衣闖天涯 申克奪PGA首冠