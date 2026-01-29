「五燈獎」廖偉凡消失20年現身！年收300萬近況曝 憶百歲母「黃金噴臉」淚崩

廖偉凡久違現身。讀者提供

經典選秀節目《五燈獎》主持人廖偉凡淡出螢光幕多年，昨（28日）現身演藝工會尾牙，67歲的他精神極佳。廖偉凡透露，當年節目熄燈後他轉往大陸山東衛視發展，主持、製作長達20年，直到疫情爆發返台，驚覺身邊許多電視台好友相繼離世，加上新竹老家有100歲的人瑞母親需要照顧，身為媽媽最疼的兒子，他表示：「到了這個年紀，我覺得不能再在外面繼續流浪了。」

照顧插管母曾手足無措

回台初期，廖偉凡坦言面對臥病、插管的母親曾感到「手足無措」，他分享一段令他難忘的辛酸往事，某次與外籍看護好不容易幫母親洗完澡、換好乾淨床單，母親卻因「譫妄症」突然激動掙扎，戴著護目鏡的他，驚覺鏡片出現一道黑線，才發現是母親掙扎時將排泄物揮到了他臉上。廖偉凡回憶，當時他跟看護先是笑趴在床邊，但笑完後取而代之的是排不掉的心酸與不捨，讓他隨後獨自躲起來崩潰痛哭，直到1年後才漸漸調適心態。

廖偉凡精神飽滿。讀者提供

自嘲「人形立牌」中年收300萬

廖偉凡透露返台後因為幫母親購買保健品，意外被生技公司老闆相中，聘請擔任顧問，至今已邁入第6年。他自嘲這份工作其實是「門神」，靠著當年的高知名度成為生醫集團的「人形立牌」，不僅常有熟齡經銷商搶著合照，他進公司「露個臉」分享點子，就能幫助成交，他透露年收入約300萬元，並感恩表示：「被需要的感覺很好，這都要感謝當年《五燈獎》把我塑造成形象良好的鄰家大哥哥。」

清大後山赤腳踩草地「放電」排毒

即將邁入70歲，廖偉凡對健康管理極為嚴格，他分享目前定居新竹清華大學附近，一週運動4天，若遇雨則在家「超慢跑」50分鐘。特別的是，他遵循中醫師建議，每天到公園運動後會「赤腳踩草地」20至30分鐘，藉由大地釋放體內靜電與排毒。近日健檢結果顯示，除了膽固醇偏高外，各項指標均正常。他樂觀表示，現在家中有2名外籍看護輪流協助，哥哥也從美國回來幫忙，讓他終於能喘口氣。



