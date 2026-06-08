《五燈獎》廖偉凡轉行當上班族「年薪300萬」 現蹤捷運站近況曝光
曾在1988年至1998年主持經典節目《五燈獎》的藝人廖偉凡淡出演藝圈多年，現年67歲的他，近日現身台北市捷運站被民眾認出，引發外界關注其近況。
據《時報周刊CTWANT》報導，廖偉凡5月14日晚間被目擊出現在台北市松江南京捷運站。當天他頭戴白色紳士草帽、身穿寬鬆襯衫與黑色寬褲，狀態相當好。廖偉凡過去曾透露自己1週固定運動4天，雨天則在家超慢跑50分鐘。
廖偉凡現任生技公司顧問，年薪達到約300萬元，過去6年間已累積進帳1千8百萬元。廖偉凡今年1月受訪時談到，母親已滿1百歲，已臥床並插管3年多，正因如此，他為了照料母親，決定暫時不去中國大陸發展事業，將生活重心轉向家庭與自我健康管理。
廖偉凡透露最近一次健康檢查報告中，只有膽固醇數值出現異常，其餘各項指標均維持正常水準。他已戒除菸癮，偶爾小酌，每次飲用威士忌的量約4杯，並遵循中醫師的建議打赤腳踩草皮20至30分鐘作為個人保健方式之一。
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