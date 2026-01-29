《五燈獎》田路路晚年傳落魄？孫情揭真實現況：很活躍

資深女星田路路近年屢被傳落魄，「痛苦歌王」孫情親揭她真實近況。(照片/游定剛拍攝)

68歲、曾因參加《五燈獎》走紅的資深藝人田路路，消失演藝圈多年，近年屢被傳出為維生轉行賣豆花、到加油站打零工，晚年狀況引發外界關注。82歲「痛苦歌王」孫情昨（28日）出席「台北演藝工會」尾牙透露與田路路私下互動，「她看起來很活躍」。

「痛苦歌王」孫情表示，去年11月8日在台中演出時，田路路曾到場支持，「我在台上表演，她在台下，節目流程都排好了，沒辦法多聊。」兩人久未碰面，當天也忘了留下聯絡方式，不過孫情透露，田路路當時看起來精神不錯，「狀態蠻活躍的。」

廣告 廣告

孫情(圖右)透露去年與田路路有碰面。(照片/游定剛拍攝)

事實上，田路路憑藉混血外貌與好歌喉，12歲就登上《五燈獎》，並以《異鄉夢》紅遍大街小巷，早年是秀場常客。後來她閃婚遠嫁日本，但婚姻僅維持兩年便告終；此外，她曾與秀場經紀人男友育有一女，分手後女兒隨父生活，直到20年後才與愛女重逢。

資深女星田路路曾經紅極一時，不過近年屢被傳落魄，本人也駁斥。(中時資料照)

據了解，田路路過去曾為一名武行小生男友投資創業，卻遭倒會欠下百萬債務，之後演藝工作銳減，甚至一度完全沒有商演邀約，只能轉行從事殯葬業、清潔工、保險等工作。最困頓時期，連600多元水電費都難以負擔，一天生活費不到百元，人生起伏令人唏噓。

不過，對於外界盛傳的「晚年慘況」，田路路先前也親自回應澄清，表示豆花店並非自己經營，只是幫忙一名戲劇工作人員宣傳，也否認曾在加油站打工；她僅透露，曾到草屯YMCA學習長照相關課程，目前在台中沙鹿租屋生活，領有補助，日子「還過得去」，並飼養兩隻狗作伴，強調未來沒有復出演藝圈的計畫。

更多中時新聞網報導

NBA》勇士獵狼 柯瑞得分晉史上前20

TPBL》高國豪致勝兩罰 率隊守城收6連勝

兒女拱破鏡重圓 趙傳：回不去了