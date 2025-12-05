五王國小《彩色球球》奪優等 創意特教教具助幼兒跨域學習

永康區五王國小教師團隊研發學前特殊教育教材教具《彩色球球》，在教育部第八屆獎助研發特殊教育教材教具競賽中，獲得特優肯定。（教育局提供）

讓身心障礙小朋友，獲得最佳教育。永康區五王國小教師團隊研發學前特殊教育教材教具《彩色球球》，在教育部第八屆獎助研發特殊教育教材教具競賽中，因作品具高度創意、多功能操作方式與貼近幼兒需求，獲得優等佳績，也肯定台南在特教領域深耕成果。

教育局指出，教師團隊透過貼近幼兒需求的操作設計，讓不同能力孩子，都能在遊戲中學習，教育須從現場出發，此次作品即是教師觀察幼兒需求後產生的創意成果，是深具實用性的優質較具，日後也將持續投注資源，協助更多教師研發教材、發展專業，讓教學現場持續創新，打造友善且多元教育環境。

《彩色球球》整合感官、認知、精細動作、情緒理解等多面向能力，符合特教重視「跨領域學習」理念，優質教具能大幅提升幼兒學習動機與參與度，尤其對特殊需求幼兒更是重要橋梁，也鼓勵現場教師勇於嘗試，不只教學，更要引領孩子看見不同可能性，打造高品質學前教育環境。

獲獎教師何思璇、教師黃雅琳及教師黃怡華表示，《彩色球球》誕生源於特殊需求幼兒在閱讀繪本時較難參與，因此將抽象的顏色與情節，轉化為具體可操作的毛球教具，讓孩子能以觸覺、視覺與動作多重參，在實際教學中，幼兒對毛球十分有興趣，能自然練習顏色認知、手眼協調、分類排序與情緒表達，成效超出預期，且不僅具高功能性，也有環保回收再利用設計巧思。教育局也鼓勵能有更多特教老師投身自製特教教材教具，持續以創意與專業陪伴每位孩子，打造更包容、更多元的學習環境。