五甲國宅修法爭議再起 鍾易仲批修法不能剝奪人民財產！

市議員鍾易仲強調，再怎麼修法也不能剝奪五甲國宅既有財產權，合法的強盜還是強盜。（記者吳文欽攝）

記者吳文欽／高雄報導

高雄市議員鍾易仲十六日強調，再怎麼修法也不能剝奪五甲國宅既有財產權，合法的強盜還是強盜。

鍾易仲指出，五甲國宅內都市計畫公設土地，當時辦理開發時住戶有負擔成本，屬於住戶財產。原高雄縣政府時期想撥用這些土地，就是依住戶持分比例辦理有償撥用。沒想到政府一○六年修法，竟然直接把這些地方劃歸地方政府所有。

鍾易仲認為，一個修法動作就恣意沒收人民財產，這不是強盜行為是什麼？修法讓政府的作為有法源依據，但合法的強盜還是強盜，這怎麼能讓人接受？

鍾易仲提到，十五日的座談會大家群情激憤，政府大官講再多，但任憑天大官大，都改變不了居民當年負擔開發成本、擁有公共設施土地所有權的事實。這是再怎麼修法都不能改變的，政府想「恃法而行不公不益之事」，必須三思。

市議員鄭安秝則表示，問題不在沒有資料，而是在政府遲遲沒有把事情「還原」給人民。該是鄉親的，就該還給鄉親，白紙黑字寫清楚的，就不該再模糊帶過。