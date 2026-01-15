五甲國宅地目變更引發爭議 民眾黨批市府罔顧住戶權益

民眾黨高雄市黨部批評五甲國宅都市計劃公共產權爭議，市府涉嫌「強渡關山」。（民眾黨高雄市黨部提供）

記者吳文欽／高雄報導

針對鳳山五甲國宅都市計劃公共產權爭議，民眾黨高雄市黨部及鳳山區副主任徐尚賢十五日嚴厲批評高雄市政府在處理產權變更過程中，罔顧住戶權益，涉嫌「強渡關山」。

徐尚賢指出，市府在未與住戶達成共識前，便急於推動都市計畫地目變更，將原屬於國宅公共區域的土地重新定義。他直指市府此舉是利用行政優勢「硬闖」，完全無視居民長期對公共產權歸屬的訴求。

徐尚賢強調，五甲國宅的停車場與空地涉及數千戶居民的權益。市府若強行將土地收回或變更用途，等同於變相剝奪住戶原有的生活空間與財產價值。

民眾黨高雄市黨部要求市府必須公開歷年產權移轉的檔案，並召開更有誠意的公聽會。徐尚賢主張：「沒有產權釐清，就沒有地目變更。」

鳳山區國昌社區代理徐主委表示，政府不要強搶奪人民身家財產，開會也是前一天才收到通知今天要到場，這樣是否有合理性、正當性？