五甲關帝廟國運詩釋經濟訊號 林智鴻籲朝野團結、當產業最強後盾 3

高雄五甲地區信仰中心五甲關帝廟日前開出今年全台最早的國運詩，內容包含年詩「丙馬奔馳景色新，午看造福照財神，年華處處芬甘露，樂業工商四海行」，以及12首月運詩，引發各界關注。對此，高雄市議員林智鴻今（30）日受訪解讀，國運詩的核心訊息就是「新氣象、拚經濟、國泰民安」，象徵台灣經濟將持續向好發展。

林智鴻表示，國運詩中特別提到「樂業工商四海行」，不僅反映台灣產業實力逐步累積，也呼應近年政府在面對國際關稅與經貿挑戰時，對內應變有方、對外態度穩健，為產業打開更多走向國際的空間。他指出，籤詩雖也提醒仍可能面臨天災或地緣政治變數，但只要社會上下團結、步調一致，就有能力安穩度過挑戰。

林智鴻也提到，隨著美國關稅談判結果逐步明朗，期盼相關經貿協定能在立法院順利通過，不分黨派都應停止不必要的內耗與對立，積極扮演產業後盾角色，讓台灣把握拚經濟的關鍵時機。他認為，唯有形成最大共識，社會才能走向共生共好，最終呼應年末臘月運詩所言「臘尾輝煌又一年，消遙自在樂心田」。

談及月運詩內容，林智鴻指出，其中多首詩句也頗具啟示意涵，例如農曆2月正值6都議員黨內初選期間，籤詩「順天化育出奇子，靈光永照出賢才」，似乎象徵優秀人才將在制度中脫穎而出，為市政監督與市民福祉注入新能量；而農曆6月的籤詩則在國際情勢緊張之際，傳達「秉持正道、穩定前行」的訊息，顯示即便面臨外部壓力，台灣仍具備守護自身的力量。

林智鴻強調，五甲關帝廟長期作為地方信仰與公益中心，弘揚關聖帝君忠義精神，持續教化人心、扶助弱勢，國運詩為社會帶來信心之餘，也提醒為政者應時時自省、即時修正施政不足。他呼籲，無論中央或地方，政治人物都應放下成見、以民為本，才能真正為社會創造利多，帶領台灣走向穩健且充滿祝福的未來。

