五甲關帝廟國運詩 林智鴻讚：拚經濟好時機

▲五甲關帝廟開出今年最早國運詩，該籤詩關鍵字就是「新氣象、拚經濟、國泰民安！」意表台灣經濟將越來越好。(圖／高市議員林智鴻辦公室提供)

[NOWnews今日新聞] 「神明看好台灣經濟！」五甲關帝廟開出今年最早國運詩，包含年詩「丙馬奔馳景色新，午看造福照財神，年華處處芬甘露，樂業工商四海行」及十二首月運詩，高雄市議員林智鴻今（30）日指出，該籤詩關鍵字就是「新氣象、拚經濟、國泰民安！」意表台灣經濟將越來越好，產業有機會航向全世界，展現科技實力，雖仍有天災或地緣政治隱憂，但相信只要上下團結一心，必能安穩度過，不停邁進。

林智鴻也期盼，美國關稅談判結論底定後，相關協定能在立法院順利通過，不分黨派都要更積極扮演產業後盾，停止不必要的內耗與衝突，方能在最終對應該廟丙午年臘月運詩，讓全民都能「臘尾輝煌又一年，消遙自在樂心田。」

林智鴻指出，看到這首帶有神明滿滿祝福的國運詩，深感興奮與欣慰，尤其是「樂業工商四海行」，更對應去年台灣在面對關稅衝擊時，政府對內應變有方，對外不卑不亢，因而才能有來年「四海行」的開花結果，該籤詩強調「經濟外擴」與「內部和諧」的重要性，對於從政者而言更是醍醐灌頂，正所謂「家和萬事興」，國家逐漸轉入拚經濟的好時機，大家更應做好「思想定錨」，確立最大程度的共識，讓社會走向共生共好，以台灣人最驕傲的堅毅性格，再創佳績。

林智鴻也透露，五甲關帝廟不只年運詩啟迪人心，連月運詩都發人省思，比如農曆二月正值民進黨六都議員黨內初選期間，神明給了「順天化育出奇子，靈光永照出賢才」的詩句，似是暗示「優秀人才脫穎而出，社會化育有成」，也暗喻最終出線者必會是監督市政、疼惜市民的人才，又農曆六月，又遇到國曆8月1日「中國人民解放軍建軍99週年」，作為中國建軍百年的「前哨年」，台灣前途也面臨挑戰，但神明透過該月運籤指示「荔風陣陣入蓬萊，群生祈福保安排； 聖理維持成大道，紫微護國守神台」，象徵台灣雖然面對考驗，但秉持正道與信心，不隨風聲起舞，台灣仍會有強大的守護力量，最終局勢是對台灣有利的穩固情勢。

林智鴻表示，五甲關帝廟作為地方信仰中心，長期教化人心，扶持弱勢，將關聖帝君忠義精神發揚光大，而神明秉持慈悲精神，每年替眾生指點國運，今年籤詩固然給大家一劑強心針，但俗話說「天助自助者」，為政者若有做得不夠的地方，也應即時改正，而不論是中央國會或地方議會，都應放下成見，以民為主，創造更多利基與利多，才能帶領民眾走向滿滿祝福的康莊大道。

