五甲關帝廟抽國運籤! "中上"駿馬奔騰迎新局面

南部中心／曾虹雯、鄭兆佐 高雄市報導

過年腳步接近，各地不少廟宇都會來抽國運籤。而今年全國最早國運籤就在高雄的五甲關帝廟，開出"中上"國運籤，點出國運強勁且充滿變動，就像駿馬奔馳迎來新局面。

高雄五甲關帝廟抽國運籤 「中上」駿馬奔騰迎新局面

高雄鳳山的五甲關帝廟今年透過扶鸞方式，率先開出全台最早的國運籤。（圖／民視新聞）

手持鸞筆在沙盤上書寫文字，高雄鳳山的五甲關帝廟今年透過扶鸞方式，率先開出全台最早的國運籤。籤詩內容為"丙馬奔馳景色新，午看造福照財神，年華處處芬甘露，樂業工商四海行"，廟方解讀是中上籤。高雄鳳山五甲關帝廟總幹事鄭偉信解讀籤詩，說丙馬年就像駿馬奔馳一樣，帶來全新局面與氣象，在這個火旺之年，如果能積極行善，創造福報並把握各種機會，就贏來財運好運，帶動各行各業蓬勃發展。

國運籤點出台灣馬年國運強勁且充滿變動，就像駿馬奔馳迎來新局面。（圖／民視新聞）

國運籤點出台灣馬年國運強勁且充滿變動，就像駿馬奔馳迎來新局面。除了代表整體運勢的年詩之外，還有對應每個月的籤詩，提醒民眾要預防天災，也點出年底縣市長大選明確方向。表示今年的選舉要有慈母的心懷，慈母心懷才能贏得選民的認同，另外貿易會很活絡全球變化非常快速，但是要穩健而行。廟方特別提醒，今年也是60年一遇的「赤馬紅羊劫」，追求經濟發展的同時，也要注重積累福報，保持內部和諧，才能化解動盪，和氣生財。

