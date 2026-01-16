五百餘門產業人才投資方案 在職訓練開跑

妍君參加產投課程學新技術並應用於職場。（中彰投分署提供）

記者黃志炫／台中報導

勞動力發展署中彰投分署今年上半年重磅推出五百餘門「產業人才投資方案」熱門在職訓練課程，提供近一萬一千六百個訓練機會，課程聚焦人工智慧、淨零碳排、綠色能源、資訊安全等近年最受歡迎的關鍵領域，協助勞工精進技能、強化職場競爭力。即日起勞工朋友即可透過台灣就業通「在職訓練網」查詢報名，不論想「補技能、轉跑道、升專業」，都找得到合適的進修選項。

中彰投分署指出，面對產業快速轉型，勞工朋友單靠過去經驗已不夠用，因此滾動式持續規劃貼近產業趨勢的訓練課程。回顧去年分署共開設一千二百餘個班次、培訓近二萬五千人次。今年上半年則精選歷年參訓率高、企業最受用的熱門課程，另從實務觀察與報名紀錄，AI與數位科技類課程最受青睞，包括「生成式AI應用實務」、「Python 程式設計」、「資料分析與自動化辦公」、「資訊安全與資安防護實務」等，不僅報名秒殺，也是科技業、製造業與服務業職場銜接率最高的常勝課程。

另也有企業指定必修的淨零與永續發展類課程，包括「碳盤查與淨零管理」和「ESG永續報告實務」，因應企業減碳壓力，就業加值效益持續看漲。而實作導向最吸睛的「智慧製造與綠能應用類」，包含「智慧機械與自動化」、「3D列印與數位製造」、「綠色能源設備應用」等，則特別受到製造業與技術人員歡迎。

三十七歲的妍君現任職業訓練單位的助教，教學現場感受到學員對3D列印與新機台操作指導需求快速增加，但自己僅具舊設備的操作經驗。為了不讓專業卡關，她利用下班時間參加「從設計到成品：AI創新與3D列印技術結合實作班」，從AI發想、建模到列印與後製一次學齊。結訓後，妍君能獨立完成整個流程，不只操作更熟練，也能快速找出學員卡關原因，用白話方式拆解問題，提昇教學效率與品質。