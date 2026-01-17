五省級／全聯買一送一來了！愛買刮刮樂抽iPhone 17

全聯福利中心宣布推出大規模「買一送一」檔期活動。（圖／翻攝自Google Maps）





超市與量販通路年前促銷火力全開，民眾搶便宜要把握時間。全聯福利中心宣布推出「買一送一」檔期活動，而除了全聯外，愛買、美聯社也同步加碼。

全聯

全聯本次買一送一涵蓋洗髮精、牙膏、漱口水、染髮劑、咖啡、米、清潔用品到零食飲料等超過百項商品，活動只到22日止，不少商品換算後幾乎半價。在個人清潔與美妝用品方面像是古寶、夏士蓮、多芬、美吾髮、麗仕等洗髮精，多數容量在500至750公克之間，買一送一後平均一瓶約落在109元至216元不等；萌髮科研洗髮精與IngreLux健髮精華也同步下殺。

口腔清潔方面，高露潔、DARLIE好來、台鹽、刷樂等牙膏與漱口水幾乎全面買一送一，平均一支牙膏最低45元、漱口水一瓶不到百元。染髮商品同樣加入戰局，566植萃護髮染髮霜買一送一後平均一盒約200元，舒妃泡沫染髮液更是下探到一盒50元。

民生食品與咖啡類商品也成為主力。UCC、cama caf’e、西雅圖、雀巢等品牌的咖啡豆、濾掛咖啡與即溶咖啡多款買一送一，平均一盒或一包價格落在百元上下；伯爵拿鐵、紅茶拿鐵等沖泡飲品同樣有半價優惠。主食部分，包含多款台灣米與履歷米，1.5至2.2公斤包裝買一送一後，每包價格約百元左右，對家庭囤糧相當有吸引力。

清潔用品與居家用品同樣不缺席，洗衣精、洗衣球、洗碗精、芳香豆、衛生紙等幾乎全線買一送一，部分補充包平均一包只要五、六十元，衛生紙一串甚至百元有找，成為年前大掃除補貨首選。零食飲料方面，餅乾、蘇打餅、熔岩餅、堅果、泡菜與氣泡水、茶飲也紛紛加入優惠，平均單價多落在10至60元之間。

愛買

除了全聯外，愛買推出限量11萬張新春刮刮卡，只要100元就有機會抽中iPhone 17全系列手機；同時愛買APP會員在1月17日、18日、24日與25日指定日期，單筆消費滿2,000元並使用會員條碼結帳，即可獲得9折電子現金折價券回饋，單筆最高回饋500元，每人限用兩次。

美廉社

美廉社則鎖定年前清潔需求，即日起至2月3日推出多款清潔用品優惠，包括白蘭洗衣球、熊寶貝芳香豆任選兩件199元，自有品牌清潔噴劑兩件98元，新包裝抽取式衛生紙兩件210元。此外，還有多項加價購方案，像是洗衣精補充包79元、洗碗精與去污粉合購價145元，主打「輕鬆打掃、荷包不傷」。

