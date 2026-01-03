五省級／全聯買一送一清單曝！家樂福刷聯名卡享回饋金

全聯祭出最新「買1送1大集合」活動，到任一門市消費即可享有優惠。（圖／翻攝自Google Maps）





新年到來，零售通路推出促銷活動，全聯與家樂福同步祭出買一送一優惠，生活用品、零食、飲料應有盡有，讓民眾趁假期囤貨、採買日常必需品。家樂福還可搭配中信uniopen聯名卡享額外刷卡回饋，更划算！本文為您整理兩大超市優惠品項，新年採購重點一次看。

全聯

全聯買1送1大集合，此次活動即日起至1月8日止，民眾只要到門市消費，即可享受各類商品買一送一優惠。

生活用品

熊寶貝天然溫和護衣芳香豆補充包 單包198元，平均一包99元

皂福極淨白抗菌洗衣肥皂精(1800g) 單包218元，平均一包109元

白蘭超濃縮洗衣精含熊寶貝馨香精華 單包136元，平均一包68元

白蘭酵素去味洗碗精補充包 單包118元，平均一包59元

清淨海滾筒洗衣機專用清潔膠囊(48g*6顆) 單袋169元，平均一袋85元

OP EcoDry凝膠型吊掛除濕袋雪松清香(120g*2入) 單包118元，平均一包59元

高露潔抗敏好口氣2+1超值組 單組538元，平均一組269元

DARLIE好來清新薄荷漱口水(500ml) 單瓶197元，平均一瓶99元

Vaseline凡士林深層修護潤膚露(100ml) 單瓶98元，平均一瓶49元

多芬輕煥強韌洗髮乳(680ml) 單瓶299元，平均一瓶150元

舒妃植泌泡沫染髮液 單盒特價99元，平均一盒50元

飲料與沖泡品

桂格全能高效高鈣奶粉(800g) 單罐949元，平均一罐475元

伯朗珍藏綜合咖啡豆 單袋468元，平均一袋234元

UCC法式深焙濾掛式咖啡(8gx12入) 單盒195元，平均一盒98元

摩卡西達摩單品烘焙豆(454g) 單包496元，平均一包248元

阿華師紅棗生薑茶(56.4g*12入) 單包168元，平均一包84元

西雅圖濃淬咖啡球-原味(17ml*10入) 單盒199元，平均一盒100元

悅氏Light鹼性水(1450ml) 單瓶30元，平均一瓶15元

享活雪銀耳露(350ml) 單瓶46元，平均一瓶23元

餅乾與零食

Wafello迷你威化夾心餅巧克力風味(97.5g) 單包79元，平均一包40元

Gery厚醬蘇打餅-起司(100g) 單包50元，平均一包25元

盛香珍奶油煉乳蝴蝶酥(75g) 單包79元，平均一包40元

巴黎貝爾香榭巧克薄餅(84g) 單盒119元，平均一盒60元

Grona吉蘿娜黑莓酥餅(246g) 單包116元，平均一包58元

家樂福

家樂福官網推出買一送一活動，包括零食、泡麵、飲料、衛生用品等，線上購物、門市消費皆可享有優惠。家樂福配合中信uniopen聯名卡推出額外回饋優惠，即日起至2月28日，線上購物可享家速配獨家加碼，單筆滿額最高回饋10%。以及全年（1月1日至12月31日）使用中信uniopen聯名卡消費，亦可享限量7%回饋。

衛生用品

唯潔雅抽取式衛生紙100PCx24 買一送一 415元

蘇菲清新涼感微涼小黃瓜23cm 14片 買一送一 145元

蘇菲清新涼感清涼薄荷35cm 9片 買一送一 145元

蘇菲極淨肌有機棉超薄潔翼26cm 14片 買一送一 145元

歐樂B牙線-無蠟50Mx2 買一送一 128元

歐樂B牙線-薄荷微蠟50Mx2 買一送一 128元

零食與飲料

悅氏蜜桃綠茶550ml 買一送一 116元

悅氏蜜香烏龍茶(無糖)550ml 買一送一 116元

萬歲牌米果綜合果鹽味 買一送一 198元

ROTONG鈕扣型玉米圈(起司味) 買一送一 59元

萬歲牌蒜香花生綜合果 買一送一 198元

盛香珍宜蘭三星蔥風味煎餅 買一送一 79元

雋品三切岩燒海苔 買一送一 119元

