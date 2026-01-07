五省級／只有今天！CoCo買一送一 手搖優惠一次看
最愛小確幸！為了迎接新年、慶祝品牌生日，甚至是為了應援超人氣韓國女團成員張員瑛，各家手搖飲品牌祭出誠意滿滿的買一送一活動。幾個簡單的小動作，就能和好朋友一起分享這份幸福，讓2026年的第一個月充滿甜蜜滋味。
老賴茶棧應援張員瑛
為了應援超人氣女神張員瑛來台參加金唱片大獎，老賴茶棧大方放送應援福利，請全台粉絲喝員瑛最愛的冬瓜檸檬。消費者只要追蹤老賴茶棧官方Threads帳號，並在指定的貼文下留下一句對張員瑛的告白，即可在1月10日週六當天出示畫面，享有員瑛同款冬瓜檸檬買一送一的優惠。每人限購2組，各門市數量有限，讓歌迷們在期待金唱片之餘，也能喝到與偶像同款的沁涼滋味。
珍煮丹生日大請客
知名品牌珍煮丹迎來17歲生日，特別準備了為期三天的生日派對，從1月8日到1月10日每天都有不同的驚喜。1月8日由招牌的黑糖珍珠鮮奶打頭陣，9日接力推出黑糖檸檬冬瓜，10日則由煮母奶茶壓軸。
消費者只需加入珍煮丹LINE官方帳號領取買一送一券，到全台門市即可使用。每人限購2組且無法寄杯，珍煮丹希望能透過這次活動，感謝粉絲們這17年來對品牌的支持，邀請大家一起乾一杯。
都可CoCo好友日買一送一
1月7日週三好友日，CoCo都可推出了「粉角鮮奶茶」買一送一的重磅優惠。品牌強調粉角必須現煮才能保持最香Ｑ的口感，並在煮後進行蜜糖入味，呈現金黃剔透的誘人色澤，每一粒都飽滿彈牙。這款飲品將濃郁鮮奶茶與甜Ｑ粉角結合，滑順與嚼感的完美交織，讓飲用過程完全不無聊。消費者只要在活動當天透過LINE官方帳號領取電子券，即可享有大杯第二杯0元的折扣，換算下來兩大杯只要75元，每人最高可領取兩張券，等於一次能帶走4杯。
除了好友日的快閃活動，CoCo也照顧到了想喝熱飲的顧客。自1月5日起至2月底，特別將「冬韻擂焙珍奶」與「莓好雙果茶」納入兩大杯99元的長期優惠陣容。其中冬韻擂焙珍奶採用馬玉山客家擂茶配方，集結了14種營養穀物與豆類研磨而成的茶粉，融入鹿兒島焙奶茶中，喝起來不燥不熱且充滿溫厚底蘊。莓好雙果茶則是以草莓與蔓越莓融入典雅紅茶，酸甜滋味非常適合秋冬季節。這項2杯99元的活動品項還包含28茉輕乳茶與21歲輕檸烏龍，選擇非常多樣。
為了減少民眾排隊等候的時間，CoCo都可建議消費者多多利用「都可訂」線上點購平台。週三好友日的買一送一優惠僅限線上領券使用，且糖度與溫度皆可依個人喜好自由調整，這對於講求客製化的現代消費者來說相當方便。需要注意的是，這項優惠雖然適用於全台大部分門市，但部分商場門市或特定店鋪可能未販售該品項，建議大家在點餐前先透過手機系統確認各店供應情況，避免撲空。
