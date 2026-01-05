五省級／名字對中1字就賺到！小人國免費玩整天

位於桃園龍潭的小人國主題樂園於115年1月5日到1月25日推出「點點名」優惠活動。（圖／東森新聞）





快看看您有沒有被點到名呢？位於桃園龍潭的小人國主題樂園於115年1月5日到1月25日推出「點點名」優惠活動，這次不用改名，只要您的名字裡面有「沐、宸、晨、宥、妤、霏、睿、晴、妍、祐、樂、承、澄、品、丞、彤、宇、語、恩、以、希、熙」其中任一字且字型完全相同，直接給您免費玩整天，符合資格者請持有照有效相關證件正本驗證入園。

只要名字裡面有「沐、宸、晨、宥、妤、霏、睿、晴、妍、祐、樂、承、澄、品、丞、彤、宇、語、恩、以、希、熙」其中任一字且字型完全相同，直接給您免費玩整天。（圖／東森新聞）

小人國再加碼，一人中兩人沾光！同行的親朋好友也能享超甜價490元（至多2位）優惠入園喔！這麼好康的優惠怎麼能不邀約親朋好友一同出遊，快快計畫起來，一起來小人國開心暢玩一整天！活動相關資訊可至官網公告最新消息查詢（未滿3歲憑健保卡免費入園）。

廣告 廣告

小人國一票玩到底（除投幣類設施外），還可以盡情暢遊在迷你世界裡留影拍不停。（圖／東森新聞）

小人國一票玩到底（除投幣類設施外），還可以盡情暢遊在迷你世界裡留影拍不停，欣賞不同主題的精采表演，開心遊玩戶外各項遊樂設施、及暢玩在不受天候影響皆可遊玩的室內樂園等，這麼多樣豐富好玩的內容，通通都在小人國，等您來盡情遊玩。

更多東森新聞報導

快看！身分證對中「22個姓名」免費玩小人國

五省級／怡君快看！六福村「12菜市場名」同音同字免費入園

2025暑假樂園攻略！ 全台最狂玩法、最甜門票優惠一次看

