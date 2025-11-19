五省級／天冷暖一下！CoCo買一送一 手搖優惠一次看

CoCo今祭出「冬韻擂焙珍奶買一送一」、外送買一送一與2杯99元，以及可不可熱奶茶買5送1等優惠。（圖／Coco提供）





冷氣團報到，多家手搖飲品牌紛紛推出暖冬優惠。CoCo都可今（19日）主打「冬韻擂焙珍奶買一送一」，等於珍奶0元多一杯；同時也搭配外送買一送一與2杯99元活動。日出茶太、翰林茶館／茶棧、鶴茶樓、可不可熟成紅茶、珍煮丹、麻古茶坊等也陸續祭出期間限定優惠，手搖控可以趁天冷期間喝好喝滿。

CoCo都可

冬韻擂焙珍奶（L）第2杯0元（買一送一）

活動日：11/19 週三好友日

領取方式：官方 LINE 領券、或「都可訂」線上點單自取

內容：冬韻擂焙珍奶（L）第二杯0元，2杯共70元，平均一杯35元

每人可領2張券（共4杯），糖度、溫度可自選

數量有限，各門市售完為止，優惠不併用

Uber Eats（即日起～11/25）

28茉粉角輕乳茶 L 買一送一

日焙珍珠奶茶 L 買一送一

foodpanda（即日起～12/3）

日安六条大麥 L 買一送一

冬韻擂焙珍奶 L 買一送一

限同品項、外帶自取不適用，部分門市不參與

任2大杯99元（門市＋線上）

活動期：即日起～11/30

通路：全門市臨櫃、都可訂線上點單

指定品項：QQ奶茶、21歲輕檸烏龍、手作仙草凍乳、28茉輕乳茶、28茉粉角輕乳茶、綠茶養樂多、葡萄柚果粒茶、珍珠奶茶

週二咖啡日：果咖買一送一

活動日：每週二

品項：職人拿鐵、美式、西西里手搗檸檬美式、紅柚香檸美式

優惠：同價位買一送一（數量有限，售完為止）

廣告 廣告

Coco推出冬韻擂焙珍奶買一送一，及外送雙平台優惠。（圖／Coco提供）

可不可熟成紅茶

常態優惠：全飲品買5送1

搭配推薦熱奶茶系列：半熟烏龍厚乳、熟成榛果歐蕾、胭脂奶茶、熟成歐蕾、白玉奶茶

可不可熟成紅茶全飲品買5送1。（圖／翻攝自可不可熟成紅茶臉書）

日出茶太

第一波：麝香葡萄系列買一送一

期間：即日起～11/21，每日 12:00–20:00

品項：麝香葡萄果茶、麝香葡萄輕乳茶

第二波：靜岡抹茶系列買一送一

期間：11/24～11/28，每日 12:00–20:00

品項：靜岡抹茶拿鐵、抹茶紅豆湯圓拿鐵、紫抹雲頂奶蓋拿鐵

翰林茶館／茶棧

活動期間：即日起～11/30，每日 12:00至20:00

優惠內容：大杯「熊貓珍奶」買一送一

鶴茶樓

活動期間：11/22～11/29

活動方式：至門市拍照，上傳 FB 或 IG 限動並Tag：@鶴茶樓

優惠內容：第一杯任選品項，第二杯純茶系列任選（不含蕎麥茶）享半價

珍煮丹

活動期間：即日起～11/20

方式：加入珍煮丹會員「珍友幫」

優惠內容：入會禮免費「木梨茉莉」1杯、生日禮「當月壽星同品項買一送一券1張」、點數累積可換折價券

麻古茶坊

新配料「紅萱粉粿」：11/21起全台門市販售，以紅萱烏龍茶湯入料，呈自然茶色與淡雅茶香

推薦飲品（可加紅萱粉粿）：粉粿紅茶拿鐵、粉粿橙香紅萱、粉粿冰萃檸檬、粉粿金萱

活動加碼：11/21 起購買紅萱粉粿即贈品牌保冷袋。且購買濃醇系列或鮮奶系列，可免費加紅萱粉粿

更多東森新聞報導

購物節第二位百萬汽車得主出爐！迺台中長億夜市抽百份好禮

消費1萬贈萬點強碰周年慶 客怨優惠說不清

旅展搭普發熱潮！ 「旅行社、航空、飯店」優惠齊發

