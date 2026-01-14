五省級／好市多「神級咖啡豆」降價！會員嗨：真的便宜

有網友分享，好市多一款咖啡豆降價。（示意圖／翻攝自Unsplash）





農曆新年腳步逼近，不少人趁著假日到賣場補貨。最近就有網友分享，好市多一款咖啡豆降價200元，直呼「真的便宜」，他也直擊在特價後，貨架瞬間被搬空兩層的驚人畫面。

年前打折 人潮爆增

一名網友在臉書社團「好市多商品資訊分享」發文表示，越接近過年，賣場人潮越誇張，連特價商品被掃貨的速度都比平常快上不少。她觀察到不少民眾都是鎖定折扣區快速出手，深怕一個猶豫，架上商品就被清空，只好趁還有貨時趕緊分享資訊，提醒有需要的人把握檔期。

原PO提到，這一檔特惠中，汰漬洗衣精的詢問度特別高，原價615元、折扣後490元，一大罐容量相當有感。她推測，應該和過年前家家戶戶準備大掃除有關，不少人一次就搬好幾瓶進推車，讓清潔用品區顯得格外熱鬧。

除了清潔用品，咖啡類商品同樣成為焦點。原PO分享，星巴克咖啡豆從999元降到799元，貨架已經被搬空了兩層，看得出買氣相當驚人。她也直言，這款咖啡豆香氣濃郁，用來做拿鐵特別適合，難怪不少咖啡愛好者趁折扣直接補好補滿。

原PO分享，星巴克咖啡豆從999元降到799元。（圖／翻攝自好市多官網）

另外，西雅圖二合一咖啡同樣列入她的必買清單，689元折到549元，特價後單包價格相當親民。原PO笑說，天氣冷的時候直接沖一杯，又方便又暖身，難怪成為不少上班族與家庭的囤貨首選。

原PO最後也提到，雖然賣場內還有不少優惠商品，但因為人潮實在太多，她只拿了真正需要的品項就迅速離開。貼文曝光後，掀起一波熱議，「我還是習慣過年前採購完，不然過年人潮很多」、「咖啡好便宜喔，感覺可以都買，豆子應該囤一段時間也沒問題？」、「好像可以補一下咖啡豆了」、「星巴克這款咖啡豆是真的不錯，其實單喝我覺得也可以，味道很均衡」、「腦波弱的還是會一直搬」、「現在好市多也很多那種禮盒水果，我這次打算去那邊買新年禮盒」。

萊爾富推咖啡優惠

此外，愛喝咖啡的朋友有福了！萊爾富這次針對「Hi café」旗下的兩大明星產品祭出強烈優惠。自即日起至1月20日，消費者只要購買「大杯特濃美式」或是「特大杯美式」，即可享有同品項買1送1的折扣。最吸引人的是，這次活動完全不限制冰飲或熱飲，消費者可以根據當天的天氣心情自由選擇，不論是想要一杯熱騰騰的濃縮香氣，還是冰涼爽口的特大杯消暑，都能用一半的價格輕鬆帶走兩份快樂。

