五省級／好市多4款日用品必買 總務狂推：比電商便宜

美式賣場好市多（Costco）總務分享，推薦好市多日常用品比電商平台便宜許多。（圖／翻攝自好市多官網）





近日有美式賣場好市多（Costco）總務分享，指出身為二十多年企業會員的忠實用戶，經過多年比價發現，好市多部分日常用品比電商平台便宜許多，光是每月採購的價差就足以抵銷會員年費！

原PO在「Costco好市多 商品經驗老實說」點名4款日常用品，首先是辦公室與家庭常備的金頂電池，好市多平均單顆僅約10元，對比通路13至18元的售價；其次是耗損率高的濾水壺濾心，好市多平均單個約143元，通常在其他平台需遇上大型活動促銷才可能出現。

此外，在清潔與食飲方面，泡舒植物強效洗潔精平均每公斤不到60元，相較市場行情每公斤約75至80元；而廣受歡迎的桂格特濃燕麥片，好市多箱購價格499元比市價便宜約百元，另外還有衛生紙、星巴克咖啡豆、冷凍蔬菜、蔓越莓綜合果汁等等。

原PO指出「日用品一次買一個月的量價差就多過會員費了」，更好奇詢問「有人要分享好市多有那些東西，是比外面便宜的嗎？」貼文一出，引起許多網友推薦，「Top tree的蘋果汁好喝，罐裝可以優惠時買」、「Ks的衛生紙真的超便宜」、「還有保健食品啊，跟外面價差超多」、「科克蘭真的最強平替」、「星巴克的咖啡豆有特價我大概都會囤10幾包」、「3C、電子類光是一個的價差就很可觀了」。

另外也有部分網友表示，「我也超愛研究好市多那些東西便宜」、「零食餅乾的價差也很多欸」、「還有那些罐裝飲料，你算下來都比外面便宜很多」、「那個洗碗精超省」、「你光是特價檔期爆買一波就能賺回會員費了」、「電池還有更便宜的時候」、「而且好市多黑鑽會員回饋高，如果採買量大，除了省下價差還能賺回饋」。

