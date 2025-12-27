五省級／姓名對中2字就賺到 免費換機能外套

凡是姓名中含有「極」或「鋒」，就有機會帶走CHECK2CHECK店內商品「輕機能極鋒衣」。（圖／翻攝自CHECK2CHECK臉書）



為日常而生的機能服飾品牌「CHECK2CHECK」於今（27）、明（28）日為期2日推出「極鋒我罩你」活動，凡是姓名中含有「極」或「鋒」，就有機會帶走店內商品「輕機能極鋒衣」。此外，7-ELEVEN也推出姓名中含有活動規定的任一字，即可獲得中杯冠軍美式咖啡一杯。

免費送「輕機能極鋒衣」與超殺優惠 名額有限

根據店家說明，凡是名字中含有「極」或「鋒」（需同音同字）任一字，即可免費兌換一件「輕機能極鋒衣」，每日每店限量 10 件，可挑尺寸但不挑色，送完為止。不是這2字的民眾也別灰心，只要同音或同字者，也能以850元（約65折）購買「輕機能極鋒衣」，每人限購2件。此次活動共在全台五間指定門市同步舉行，包括台北武昌誠品、桃園大江購物中心、台中港三井、台南 FOCUS 百貨及高雄 FOCUS13 新開幕店。

凡是名字中含有「極」或「鋒」（需同音同字），即可免費兌換一件「輕機能極鋒衣」。（圖／翻攝自CHECK2CHECK臉書）

不可思議咖啡館迎7週年 身分證「中1字」免費換咖啡

7-ELEVEN 旗下精品咖啡品牌「!+? CAFE RESERVE」迎來不可思議咖啡館七周年慶，即日起至 2026 年 1 月 6 日，全台 21 家設有不可思議咖啡館的門市同步推出「千杯咖啡請你喝」活動。活動期間，消費者只要出示身分證，姓名中含有「不」、「可」、「思」或「議」任一字，即可免費兌換中杯冠軍美式咖啡一杯。每店每日限量 50 杯，送完為止。

姓名中含有「不」、「可」、「思」或「議」任一字，即可免費兌換中杯冠軍美式咖啡一杯。（圖／翻攝自不可思議咖啡館官網）

