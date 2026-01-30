五省級／姓名有「馬」免費住六福莊、爽吃IKEA肉丸

喜迎2026馬年，各大業者推出優惠，關西六福莊「馬的優惠」入住姓名含馬部首，最高可免費招待入住黃金套房。（圖／翻攝自關西六福莊官網）





喜迎2026馬年，各大業者推出優惠，關西六福莊「馬的優惠」入住姓名含馬部首，最高可免費招待入住黃金套房；小人國指定日期點名21字享本人免費入園；IKEA則針對宜家卡友推出姓名含「馬」或屬馬者，餐廳消費不限金額即送肉丸！

關西六福莊

六福莊2月1日至4月30日推出「2026馬的優惠」，凡入住旅客姓名中有「馬」或「馬部首的字」需是明顯看得出是馬字，即可享有優惠，每房限使用1人姓名折抵。

六福莊2月1日至4月30日推出「2026馬的優惠」。（圖／六福莊·關西）

優惠包括，姓名含「一隻馬」禮遇，當次入住送「斑馬生態體驗或河馬生態遊程」2人次；「兩隻馬」即可享有，當次入住送「斑馬或河馬體驗」2人次+「風味晚餐」2客；「三隻馬」則是免費招待入住「黃金套房」含2早+門票，每日限量招待1間，需提前至少7天訂房。

小人國

小人國限定1月31、2月1、7、8日推出「點點名，點到就免費」，身分證姓名中只要含「沐、宸、晨、宥、妤、霏、睿、晴、妍、祐、樂、承、澄、品、丞、彤、宇、語、恩、以、希、熙」其中任一字，現場購票本人免費；同行親友至多2位，每人490元，需與本人同時購票入園。

廣告 廣告

小人國限定1月31、2月1、7、8日推出「點點名，點到就免費」。（圖／小人國）

小人國提醒，入園時須出示本人有效身分證件正本供現場確認，例如身分證、健保卡（無本人照片之健保卡須搭配戶口名簿正本／戶籍謄本正本）、駕照等，且需可清楚辨識姓名與照片之證件。

IKEA

IKEA於2月17日至2月22日期間推出「宜起丸得福」，初一到初六於IKEA新莊店、新店店、內湖店，只要是宜家卡友姓名中含有「馬」字，或生肖屬馬者，於IKEA瑞典餐廳消費不限金額，即可免費獲得肉丸主餐一份（8顆，3種口味擇一）。

IKEA於2月17日至2月22日期間推出「宜起丸得福」。（圖／IKEA）

此外，2月5日至2月15日，宜家卡卡友於IKEA新莊店、新店店、內湖店、台北城市店、天母快閃店和宜蘭快閃店，購買家具家飾，單筆消費滿$888元即可獲得「馬上好運積木年曆」或「馬上有福紅包套組（紅包3入+春聯1張）」。

更多東森新聞報導

疑小孩吵鬧被接駁車丟包！ 桃園喜來登：已補償

獨家／客控麻辣燙店刻意「分裝2碗」 強收醬料費？

美預測台北平地0度？專家打臉：機率非常低

