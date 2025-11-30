五省級／年底優惠！麥當勞買一送一 拿坡里8塊雞199元

麥當勞推出優惠。（圖／翻攝自麥當勞官網）





年底越來越多聚會聚會，速食業者也推出優惠搶攻商機，不論是個人獨享或是多人聚餐選項通通有，《EBC東森新聞》為您一次整理各家優惠。

麥當勞

麥當勞推出「歲末雙享祭」，即日起起至12月9日，包括焦糖冰奶茶、金選美式咖啡等「七大飲品買一送一」；豬肉滿福堡、薯餅等人氣品項「早安雙享59元起」，還有麥脆鷄腿、四盎司牛肉堡、大薯、六塊麥克鷄塊等經典美味「經典雙享 99 元起」，以及209元起的「雙人雙享餐」。

可於餐廳櫃檯或得來速窗口，出示欲購買優惠產品畫面或報代碼，也可透過麥當勞餐廳自助點餐機的活動專區，直接選購想要的優惠品項。亦可使用麥當勞 APP手機點餐「歲末雙享祭專區」，享優惠更方便。此外，歡樂送同步推出專屬雙人餐優惠。

肯德基

肯德基推出聖誕巨大桶，內含雪花乳酪脆雞、可可流心蛋撻、草莓奶油比司吉、咔啦脆雞黃金超蝦塊與鱈魚圈圈，有甜有鹹一次滿足，一桶售價1099元，數量有限售完為止。

廣告 廣告

此外，還有冬天限定的「雪花乳酪脆雞」，以金黃酥脆咔啦脆雞撒上細緻乳酪粉，從12/2開賣，販售至1/2，也有XL全明星餐和雙人餐等組合，最低只要249元起。

摩斯漢堡

摩斯漢堡12月起推出新品，主餐「壽喜燒雙牛珍珠堡」以壽喜燒醬搭配燒肉片及牛肉排夾入超級大麥米漢堡中，售價115元，早餐限定「櫻桃鴨福堡」，用貝殼造型刈包搭配花蓮櫻桃鴨，是部分門市限定販售，售價75元，點心部分新推出月亮薯條、大麥仁紅豆湯，售價分別是65元和70元，冬季限定飲品有摩斯冰可可和熱可可拿鐵，售價55元起。

漢堡王

漢堡王12月1日推出3款勁濃起士點心，包含勁濃辣薯球、勁濃洋蔥圈及勁濃雞塊，價格65至69元，此外，12月1日起還有「法式芥末豬排堡買1送1」，單點、套餐皆享優惠，售完為止，不過機場內、科技廠內、兒童樂園門市門市未販售。

拿坡里

超值優惠來了！拿坡里即日起至12月18日推出人氣烤雞與炸雞組合，8塊烤雞原價520元，內用/外帶特惠價199元，內含二隻雞腿、二塊腿排、二隻雞翅與二隻青花椒雞翅，在門市點購3塊炸雞，原價195元，內用/外帶特惠價只要105元，此外，新品披薩3種口味招牌牛丼披薩 / 濃起司五重對披薩 / 金賞烏魚子披薩，享買大送大優惠，原價880元起，現在只要490元。

達美樂

達美樂也在12月推出3款限定新品，包含頂鮭豪牛雙饗披薩（限時半價459元）、相思抹茶火山披薩（限時半價399元）、起司火山口拼盤（優惠價499元），如果以上3種全都想吃的話也有「一擲High狂歡盒」，12月1日起於門市開放訂購，優惠價1399元。

更多東森新聞報導

超完美男友 交往4年「只3次」...她淚問要分手嗎？

好市多黑五倒數！一票會員「點1問題」喊：不去了

怪颱恐今日生成！將成「世界首例」超罕見路徑曝光

