五省級／年底拚買氣！大全聯滿2000送200 全家、7-11咖啡買一送一

本週末量販、超商咖啡優惠開打！全聯推滿2000送200現金折價券，7-11多款咖啡買2送2，全家單品咖啡限時買6送6。（圖／翻攝自大全聯臉書）





迎接周末與年末檔期，超市與四大超商齊拚優惠，全聯推出「滿2000送200」現金折價券活動，7-11、全家祭出咖啡買一送一、買二送二、買六送六等組合，萊爾富也有多款咖啡與熱飲買一送一，想省荷包的通勤族與咖啡族可趁機一次補足日常飲品庫存。

大全聯

全聯活動分兩個檔期，12月6日至7日、12月20日至21日，福利卡友單筆消費每滿2000元送200元現金折價券，單筆可累贈、每人每卡不限參與次數。

折價券使用期限第一波為12月8日至12月19日、第二波為12月22日至12月31日。同時周末「買菜日」也針對生鮮與熟食推出特價，例如有機黑木耳、蘿蔔、小農鮮奶冰心捲、特選鮭魚厚切、土公雞切塊等，都有不同程度降價，數量依各門市為主、售完為止。

全聯推滿2000送200現金折價券。（圖／翻攝自大全聯臉書）

7-11

7-11門市即日起至12月7日，多款 CITY CAFE、CITY TEA 飲品推出買2送2、買1送1優惠：

特選美式、特選拿鐵、大杯精品美式、大杯精品拿鐵、黑糖珍珠撞奶等皆 買2送2。

指定茶凍、蜂蜜系列飲品 買1送1。

在「OPENPOINT行動隨時取」則推出「聖誕購物趴1212優惠組」，至12月12日為止：

特大濃萃美式買12送12

特大濃萃拿鐵26杯1212元

特大厚乳拿鐵23杯1212元

黑糖珍珠撞奶／珍珠奶茶32杯1212元

琥珀小葉奶茶／梔子花奶青36杯1212元

特選美式／特選拿鐵26杯1212元

另外「一起品茶趣」活動自12月7日至12月9日推出珍珠奶茶買2送2、指定紅茶與青茶買10送10，以及多款水果茶、檸檬茶4杯優惠組。

全家

全家今（6日）推出單日限定咖啡優惠，Let’s Café中杯、大杯單品美式及拿鐵「買6送6」，兌換期限至115年6月30日，以及「6杯咖啡＋6杯哈根達斯冰淇淋」半價組合限量販售。

茶飲部分，全家導入「AI科技煮茶」，即日起至12月9日，新品白烏龍茶、鮮露紅茶、白烏龍醇奶茶、鮮露醇奶茶同系列任選買1送1，等同5折。

APP「隨買跨店取」同步祭出茶飲、咖啡買5送5，每位會員限購2組，兌換期限至2026年3月31日。以及「康康5」活動於12月5日至7日，指定冰品、飲料、泡麵、糖果等品項買1送1。

全家推出純茶、奶茶等飲品買一送一優惠。（圖／翻攝自大全家臉書）

全家推出周邊商品買一送一優惠。（圖／翻攝自大全家臉書）

萊爾富

萊爾富門市即日起至12月23日，多款熱飲、咖啡全品項買1送1，等同5折，包含恐龍巧克力歐蕾、巧克力珍珠歐蕾、紅玉紅茶、四季春青茶、桂圓紅棗茶、黑糖薑茶、摩卡咖啡、醇脆黑糖拿鐵、橙香美式、橙香拿鐵等。

APP也同步推出大杯特濃美式、特濃拿鐵的大量購買方案，包括：大杯特濃美式買20送20、大杯特濃拿鐵買20送18。

萊爾富推出多款飲品買一送一優惠。（圖／翻攝自萊爾富臉書）

