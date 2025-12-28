五省級／年末火鍋優惠！肉量升級 再抽999純金火鍋金飾
年末將至、跨年夜就在眼前，聚餐狂歡之餘也要顧好腸胃。搶攻歲末聚餐商機，各大火鍋品牌紛紛端出超值優惠，不只延長營業時間，還有肉量升級、酒水暢飲、滿額送好禮等好康，包括王品集團各品牌，以及肉之間、無老鍋，優惠重點一次看。
肉之間古亭店
優惠時間：12/26起限時3天
優惠內容：消費任一套餐，420元起即可享有「潮酒牆」不加價無限暢飲，並可無限取用近70種歡樂吧食材，內容包含哈根達斯、手打花枝滑、雞滑，以及滷肉飯、雞肉飯等多款人氣小吃。活動期間限時3天，肉盤再享「免費升級大盤肉」優惠；此外，現場另提供近20種無酒精冷、熱飲品，不喝酒也能盡興
王品集團7大品牌
王品集團搶攻跨年商機，推出跨年夜限定活動，讓民眾在倒數狂歡後，還能到旗下各品牌續攤聚餐，多家門市同步延長營業時間，看完煙火也能立刻享受美味餐點。另針對追星族祭出專屬優惠，凡憑台北大巨蛋演唱會票根，即可至指定門市「陶板屋」享用招待的酥炸廣島牡蠣。
肉次方
全台門店於跨年夜同步延長營業至凌晨1點，12/31當晚並加碼推出啤酒買一送一優惠，讓喜愛吃肉的饕客能一路暢烤和牛嫩肩牛排、肋眼牛排迎接2026年。業者也提醒民眾提早訂位，避開跨年人潮與交通壅塞，在餐廳內輕鬆享受跨年時刻。
青花驕、和牛涮、聚
全台「青花驕」街邊型門店於跨年夜營業至凌晨3點，至於設於百貨商場內的門市，則配合商場營業時間調整。「和牛涮」台北忠孝東、台南中華西與高雄博愛店延長營業至凌晨3點；高雄夢時代店營業至凌晨1點，其餘門店則延長至凌晨2點。
此外，即日起至明年1/31，不限消費金額，即可透過瘋美食APP現領800元吃鍋金；若單筆消費滿800元，還有機會抽中價值萬元的999純金火鍋金飾。
向辣、尬鍋
部分門店於12/31跨年夜陪伴民眾一路歡慶至凌晨2點。其中，「聚」品牌在台南營業時間最晚，台南中華西店延長至凌晨12點半，其餘街邊型門店則依店別不同，延長至晚間11點至12點不等。
即日起至明年1/31，不限消費金額，即可透過瘋美食APP現領800元吃鍋金；若單筆消費滿800元，還有機會抽中價值萬元的999純金火鍋金飾。
陶板屋
看準台北大巨蛋帶動的觀演人潮商機，即日起至明年1/31，凡持大巨蛋活動的實體或電子票券，前往「陶板屋 台北光復南店」內用並消費2客套餐，即可享每桌招待「酥炸廣島牡蠣」優惠。
無老鍋
優惠時間：即日起至2026/2/26
優惠內容：凡於平日周一至周五內用，單筆消費滿6600元，即可獲贈嚴選雪花牛1份、梅花豬肉1份及無老菊花飲1壺，贈品總價值1016元起。邀請民眾揪團聚餐，把握優惠到店享用。
東森新聞關心您
酒後找代駕！飲酒過量有礙健康！開車不喝酒，喝酒不開車
