五省級／快對身分證！姓名有6字 拉麵加購5折優惠

喜愛日式拉麵的饕客們有福了！近期兩大知名拉麵品牌「樂麵屋」與「麵屋一燈」分別在台北與台中開設新門市，為慶祝新店開幕，兩家品牌都祭出了限時超殺的折扣與優惠活動，拉麵控們可要把握機會了。

樂麵屋

日式拉麵「樂麵屋」於11月17日正式插旗大直美麗華百樂園，搶攻台北北區的拉麵市場。

為慶祝大直美麗華門市新開幕，樂麵屋推出限時優惠。11月17日至11月19日期間，只要姓名中包含「樂、麵、屋、美、麗、華」任一同音字，出示身分證明文件，內用任點一碗拉麵，即可以5折的價格加購「原味豚骨拉麵」（原價240元），每日限量30份。

消費滿額贈券：自11月20日到12月15日，凡消費滿500元，就送「500 元料理兌換券」1張。

麵屋一燈

來自日本的知名拉麵品牌「麵屋一燈」，繼勤美誠品與台中新光等台中門市之後，近日進駐台中文心秀泰，開設品牌在台第8號店。

延續品牌傳統，麵屋一燈社長坂本幸彥發揮自身法餐背景，特別為新店推出限定口味「奶白菌菇培根拉麵」。這款拉麵將西式濃湯的風味概念融入日式拉麵，採用奶白菌菇湯底搭配燻骨腿，並撒上綜合香料與起司粉，創造濃郁的跨界風味，每份售價298元。

麵屋一燈台中文心秀泰店也祭出多重優惠，在11月19日前，到店內用即享「全單88折」優惠。現場掃碼還可再領「買1送1券」。

劍玉遊戲挑戰：11月20日至11月30日期間的平日時段下午3時至下午5時，推出「劍玉遊戲」，3 次內成功挑戰者，可享有拉麵優惠價88元。

限定口味送半價券：11月20日至12月15日，凡消費文心秀泰店限定口味「奶白菌菇培根拉麵」，即可獲得「拉麵第二碗半價券1張。

