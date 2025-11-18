五省級／怡君快看！六福村「12菜市場名」同音同字免費入園

不少人會趁假日出門遊玩，而六福村、劍湖山、小人國等遊樂園也推出相關優惠活動。（圖／翻攝自六福村臉書）





不少人會趁假日出門遊玩，而六福村、劍湖山、小人國等遊樂園也推出相關優惠活動，其中六福村活動期間，只要遊客姓名與園方指定的十二個常見名字完全相同就可免費入園。

六福村

六福村推出姓名優惠活動，於11月22日至12月28日連續六個週末祭出「名字對了就免費」方案。活動期間，只要遊客姓名與園方指定的十二個常見名字完全相同、同字同音且同樣順序，就可於對應日期當天免費入園，須出示可證明身分的文件，且限具台灣身分者。同行親友也能享有每人799元的入園優惠，最多可攜帶三人。

今年入選的名字依序為家豪、雅婷、志偉、怡君、志強、淑芬、建宏、佳玲、冠宇、美惠、俊傑以及欣怡。園方將依照週末分段開放，每兩天對應兩個名字，符合資格者可直接免費入園。

劍湖山

另一方面，雲林的劍湖山世界則從11月20日起一路優惠到明年1月23日，推出車牌號碼折扣方案（不含12月31日）。只要汽車或機車車牌中出現「5、6、7、8」任一數字，即可享有門票優惠；若僅中一碼，每位399元，若包含兩碼以上則降至299元。汽車每部最多可折扣四人，機車則以兩人為上限。

小人國

此外，因應樂天桃猿勇奪中華職棒第36屆總冠軍，桃園小人國也同步推出多項回饋活動。在11月16日、22日、23日、29日與30日等日期，凡持有今年度中職例行賽票券（紙本或電子票皆可），或身分證英文字母開頭為 H、J、O 的遊客，可於現場購票時享有345元優惠價。另在11月30日前，園區提供「祖孫同樂雙人票」方案，由一位60歲以上長者搭配一名3歲以上、未滿12歲的兒童，只需490元即可入園；未滿3歲的幼童則可憑健保卡免票入場。

