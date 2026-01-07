五省級／超商「買10送10」來了 好康優惠一次看

各大超商紛紛祭出壓箱寶。（示意圖／翻攝自Unsplash）





為了讓大家在2026年的開端就能省錢喝好茶，各大超商紛紛祭出壓箱寶，不僅有買10送10的超狂折扣，甚至出現咖啡不到10元的驚人低價。不論您是需要提神的咖啡控，還是愛吃冰的霜淇淋愛好者，趕快把這份優惠懶人包收進手機，約上同事好友一起分享這份從天而降的甜蜜確幸吧。

7-11買10送10優惠

7-11每月的重頭戲「一起品茶趣」即日起連續三天在OPENPOINT行動隨時取登場，最受矚目的就是琥珀小葉紅茶與梔子花青茶，直接大方送出買10送10，最高能省下450元。

此外，珍珠奶茶、冰淇淋紅茶以及深受大眾喜愛的青梅冰茶等飲品也有4杯150元至200元不等的折扣。門市現場更推出「馬年甜在心」組合，購買大杯美式或拿鐵搭配指定金莎巧克力或能多益餅乾，最高也能現省90元，非常適合年前想吃甜點的消費者。

全家加10元多一件優惠

全家超商這次的促銷力道同樣驚人，即日起至1月11日，會員享有門市限定的多重優惠。全家霜淇淋與大杯仙女紅茶只要「加10元」就多一件，換算下來單支霜淇淋只要10元。

而咖啡族更有福了，特大杯美式與拿鐵分別可以29元或19元的加購價獲得第二杯，最超值的莫過於特大冰金門高粱酒香檸凍美式，加購價僅需9元。

全家會員享有門市限定的多重優惠。（圖／全家）

萊爾富買1送1優惠

萊爾富這次針對「Hi café」旗下的兩大明星產品祭出強烈優惠。自即日起至1月20日，消費者只要購買「大杯特濃美式」或是「特大杯美式」，即可享有同品項買1送1的折扣。最吸引人的是，這次活動完全不限制冰飲或熱飲，消費者可以根據當天的天氣心情自由選擇，不論是想要一杯熱騰騰的濃縮香氣，還是冰涼爽口的特大杯消暑，都能用一半的價格輕鬆帶走兩份快樂。

