五省級／身分證對對碰！三商巧福「免費牛肉麵」萬楓酒店送牛排

年末優惠戰開打！餐飲品牌紛紛推出超值折扣，知名連鎖「三商巧福」祭出身份證「3375」連續數字，可免費兌換牛肉麵一份。此外，台中萬楓酒店推慶祝7週年，身份證含兩個「7」並消費餐點，即贈一份牛排！

三商巧福

為歡慶2025週年，今日至三商巧福消費，凡身分證號碼出現固定連續數字「3375」，即可獲得原汁牛肉麵一份，並提醒桃園機場、南投站、西螺北、西螺南門市不配合，另外，即日起至12月17日單點、套餐均享優惠，原汁牛肉麵$109元（原價175元）、紅燒排骨飯$109元（原價140元）。

台中萬楓酒店

因應7週年慶，即日起至12月30日，凡本國身分證或非台灣本國籍護照號碼中含數字「7」兩個，並於楓橋餐廳消費2份餐點（不包含湯品配菜&甜點飲品系列，其他類別的餐點皆可適用），就送6oz炙烤菲力牛排1份。

21風味館

21風味館推出每月1、11、21、31都是21Plus的品牌日，因應聖誕節，優惠美食包括，21香草烤半雞$189（原價285）、21香草烤雞$369（原價530）、香草烤雞腿$89（原價135）、香草烤雞腿x2 $170（原價260）、香脆炸雞桶（5入）$288（原價375）、香脆炸雞x2 $115（原價155）。

兩餐

兩餐12月恢復為「十週年感恩價$299/位」，自助吧新品包括，黃金炸雞塊、香酥素餃子（五辛素）、香脆炸薯球以及獨家特調-蜂蜜醬油炸雞醬，不過活動期間暫停供應「學生方案」。

MO-MO-PARADISE

MO-MO-PARADISE即日起至2026年2月13日推出年終團聚優惠活動，10人同行1人免費（限成人、同價位），再送1000元餐飲禮券。

