五省級／迎接週末！星巴克享買一送一、玉津咖啡第2杯半價

迎接週末前的最後一日，各大品牌紛紛祭出優惠，今（23日）星巴克推出買一送一，以及玉津咖啡「週五咖啡日」咖啡第二杯半價，此外，Mister Donut也迎來好消息！

星巴克Starbucks

即日起至1月27日，外送平台foodomo聯手星巴克推出「舒福過冬」專案，活動期間透過平台點購兩杯大杯指定飲品，雙杯享優惠價210元，指定品項包括，奶香烤舒芙蕾風味那堤、福吉茶那堤、那堤、焦糖瑪奇朵、焦糖可可碎片星冰樂。

此外，活動期間於foodomo購買兩杯特大杯冰熱/風味一致的那堤、特選美式咖啡、焦糖可可碎片星冰樂，其中一杯由星巴克招待。

玉津咖啡

玉津咖啡推出會員限定「週五咖啡日」，凡點購咖啡系列，同品項即可享有第二杯半價。玉津嚴選義式咖啡豆，入口微苦，輕輕喚醒味蕾，尾韻帶出如黑巧克力般的甜香，溫潤而不厚重。

鶴茶樓

鶴茶樓即日起至1月27日，與Uber Eats合作推出指定品項買一送一，包括「泰式奶茶泰奶凍」，主打首創的泰奶凍口感，橘紅色的經典泰奶搭配香料風味；「杏仁奶蓋烏龍茶」，選用懷舊的杏仁茶結合國產鮮奶油，與底部的桂花烏龍茶交織出豐富的香氣層次，綿密的奶蓋與清新的茶韻入口即化。

Mister Donut

除了飲品折扣，Mister Donut即日起至2月1日推出「生系列」限時優惠，「巧克脆脆波波隆尼」以鬆軟的波波隆尼麵包體，包裹可可脆片鮮奶油，最後撒上苦甜可可粉，打造出巧克力控無法抗拒的高層次滋味，活動期間享買5送1、買6送2。

