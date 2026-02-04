五省級／過年寒假樂園優惠曝！免費入園、買一送一通通有

隨著寒假與春節連假到來，全台各大主題樂園、渡假園區與觀光景點紛紛祭出期間限定優惠與加碼活動。（圖／小人國提供）





隨著寒假與春節連假到來，全台各大主題樂園、渡假園區與觀光景點紛紛祭出期間限定優惠與加碼活動，從親子手作、生肖免費入園、買一送一門票，到賞櫻花海與動物互動體驗，內容橫跨北中南東，力拚吸引民眾出遊消費。

野柳海洋世界

北台灣方面，野柳海洋世界推出寒假限定的海洋手作體驗營，遊客入園即可參與期間限定課程，一邊欣賞高空跳水秀，一邊親手製作專屬的海洋紀念品，寓教於樂。

小人國

小人國主題樂園在新春期間以「馬尼滿滿」為主題，祭出全民同樂票價、6歲以下兒童免費入園，並加碼姓名含指定注音者的超低價優惠，吸引家庭客群。

小叮噹科學主題樂園

小叮噹科學主題樂園則於2月中旬推出春節限定「童玩嘉年華」，結合門票買一送一、消費滿額抽現金紅包與藝人表演、雪樂園體驗，讓科學教育與節慶娛樂一次滿足。

六福村

六福村主題遊樂園同樣端出誠意優惠，於春節與228連假期間，開放國小以下孩童與生肖屬馬民眾免費入園，並針對分享活動與在地居民提供加碼折扣，桃竹鄉親憑身分證件，即享桃竹在地人優惠價599元。

麗寶樂園

麗寶樂園於寒假期間推出「買門票送親子農場體驗」方案，即日起至2/28，現場購買探索世界指定票種免費贈美樂地親子農場體驗，適用票種：全票899元、學生票799元、學童票699元、博幼票（另含美樂地）549元，一次入園，雙倍體驗，親子出遊更豐富。

頑皮世界

頑皮世界於假日提供門票折扣並加送消費抵用券，假日購票享七九折優惠，全票550元(原價700元)、學童票430元(原價600元)，購票再送60元消費抵用券，農曆春節期間也適用，超值優惠，趕快揪團一起逛最萌動物園，不僅可以見到超療癒的水豚和水獺，還能一睹全台唯一的藪貓，初一到初五還有消費滿額抽紅包活動，天天送出萬元現金。

九族文化村

九族文化村迎接40週年，於櫻花季期間結合表演與野餐活動，打造全台規模最大的賞櫻盛會。劍湖山世界則以門票買二送一、壽星專屬優惠與應援活動搶攻年輕族群。

柳營尖山埤渡假村

柳營尖山埤渡假村自1月24日起至2月22日推出「寵物主人免門票」優惠，鼓勵民眾攜帶寵物同行。大年初一至初四則舉辦「馬年迎春、福鴨獻瑞」系列活動，有鴨鴨明星迎賓及鴨鴨拍照互動體驗等多項活動，讓孩子們在遊戲中培養觀察與探索能力；園區還營造濃厚的日式懷舊風情及羽織租借，給遊客一秒到日本的感受。春節期間定時舉辦「歡樂泡泡秀」及「親子帶動唱」等親子活動。

高雄義大遊樂世界

高雄義大遊樂世界則於官網購票期間加送高價值大禮包，2/1至3/1上義大官網購買單人套票，加送一個價值688元的大禮包，無論是家庭親子出遊、情侶約會，還是好友相聚，都能在這裡找到專屬的樂趣。鎖定家庭、情侶與好友出遊市場。

花蓮遠雄海洋公園

東部與離島型渡假選項同樣亮眼，花蓮遠雄海洋公園驚喜再加1，2/4至3/1期間，只要購票入園，就可享「隔日免費再入園」超值優惠，把歡樂一次延長成兩天。第一天盡情探索海洋主題設施、欣賞精彩展演、拍下滿滿美照；第二天放慢腳步，補玩還沒體驗到的設施，悠閒感受園區每一處海洋魅力。無論是親子同遊、情侶出遊或好友揪團，都能玩得更完整、更盡興。

小墾丁渡假村

小墾丁渡假村則主打長住與多人同行超值方案，買兩晚送一晚，四人同行暢遊四天三夜每人僅需750元，單人長住10晚只要1萬，每晚1千元，適合數位游牧、短期工作或樂齡慢活，一年內彈性使用，住得輕鬆又自在。寒假再加碼買兩晚送一晚，四人同行四天三夜，每人750元，星空、生態導覽、設施體驗與在地港口茶爆米花，住好住滿不趕行程。

今年寒假與春節檔期優惠競爭激烈，從價格、體驗到住宿全面升級，希望在連假期間創造高回訪率。觀光相關單位也提醒，民眾出遊前可留意各園區活動期間與適用條件，提前規畫行程，把握限定優惠，為新年留下豐富又難忘的旅遊回憶。

