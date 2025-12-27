五省級／限時優惠！全聯買一送一 家樂福點數折抵再送折價券

全聯福利中心於週末限定推出多項買一送一活動，搭配生鮮蔬果「週末買菜日」抗漲。（圖／翻攝自Google Maps）





歲末週末採買熱潮，量販與超市同步端出限時優惠，從日常民生到特色市集，一次滿足民眾補貨與逛吃需求。全聯福利中心於週末限定推出多項買一送一活動，搭配生鮮蔬果「週末買菜日」抗漲，吸引不少精打細算的消費者搶購；家樂福則推出OPENPOINT會員限定活動，針對多項指定品牌商品祭出點數折抵再送現金折價券的回饋方案。

全聯「週末買菜日」

全聯表示，週末兩天祭出多款商品優惠，包含零食、泡麵、米品與生活用品等人氣品項，只要出示優惠條碼即可享有買一送一折扣，換算下來平均價格幾乎腰斬。

其中泡麵、巧克力與保暖衣物都成為熱銷焦點，讓消費者以更低的價格一次補齊冬日所需。除了指定商品優惠外，全聯也同步啟動「週末買菜日」，針對蔬果、肉品與冷凍海鮮提供限時特價，像是蘋果、蘿蔔等常用食材都以親民價格販售，減輕家庭採買負擔。

家樂福祭點數折抵再送現金折價券

此外，家樂福近期推出OPENPOINT會員限定活動，針對多項指定品牌商品祭出點數折抵再送現金折價券的回饋方案，讓消費者在日常採買時也能感受到實質省荷包的好處。

家樂福表示，只要會員在單筆消費中購買指定系列商品，並於結帳時使用至少10點OPENPOINT折抵，就能依消費金額獲得現金折價券回饋。活動涵蓋多款熱門零食與生活用品，包含多個國際糖果巧克力品牌，只要單筆消費滿299元即可獲得折價券，單次消費最高回饋可達45元；聯華旗下多個國民零食品牌則推出滿399元送40元折價券的方案，回饋金額隨消費累計，最高可拿到120元。

除了零食類商品，常溫飲料與清潔用品同樣納入優惠範圍。金車旗下常溫飲料系列，單筆消費滿399元並搭配點數折抵，即可獲得現金折價券，最高回饋90元；居家清潔用品部分，妙管家系列商品也推出滿額送券活動，讓消費者在補齊日用品的同時享有額外折扣。

