五省級／限時優惠！麥當勞薯條買一送一 奶昔回歸時間曝

麥當勞從昨（8）日起推出豐富限時優惠，不只有APP送薯條、手機點餐送雞塊、薯條買一送一、早餐送薯餅活動、歲末雙享祭買一送一、得來速VIP卡、BTS盲盒公仔等超多活動，還有許多民眾敲碗已久的奶昔回歸日期。

麥當勞奶昔恢復販售

預計恢復販售日期：2026/1/12 上午10:30

（實際販售情形仍以各餐廳現場供應為準）

歲末雙享祭活動

活動期間：2025/11/5-2025/12/9

經典雙享99元起：

大薯2包、原味麥脆雞腿2塊、6塊麥克雞塊2份、辣味麥脆雞腿2塊皆99元。

早安雙享59元起：

豬肉滿福堡2個69元、現烤焙果2個89元、薯餅2片59元、6塊麥克雞塊2份99元

飲品買一送一：

碳酸飲料及檸檬紅茶買一送一、焦糖冰奶茶買一送一、金選美式咖啡（冰／熱）買一送一

雙人雙享209元起：

雙層牛+麥香雞雙人餐209元、勁辣雞雙人餐259元、大麥克+雙層牛雙人餐259元、大麥克+勁辣雞雙人餐259元

麥當勞APP全球版優惠

活動時間：12/8-12/16

單點中薯免費送蘋果派或小薯

單點大杯玉米湯、麥香魚、麥香雞同樣享免費送薯條

麥當勞APP加碼送

1.購買麥脆雞腿、6塊麥克雞塊免費送玉米湯1杯

2.購買勁辣香雞翅送中杯碳酸飲料或無糖茶飲

3.手機點餐單筆消費滿100元 加碼送4塊麥克雞塊

4.麥當勞歡樂送單筆滿350元送6塊麥克雞塊

麥當勞APP早餐優惠

單點任何一款經典滿福堡、陽光蛋堡送薯餅1份

購買貝果、鬆餅系列也同樣贈送薯餅1份

得來速VIP卡優惠

2026「得來速VIP卡」換上全新車牌造型卡面，即日起，可於麥當勞餐廳得來速窗口索取，數量有限，送完為止。

麥當勞周邊加購優惠

BTS公仔盲盒麥當勞與男團「BTS防彈少年團」聯名，「TinyTAN盲盒」於全台麥當勞開賣，這次共推出7款角色，每款公仔都穿著專為麥當勞設計的特別服裝。只要購買任1款超值全餐，加價129元就能獲得1個盲盒，每人單筆消費限購4個，數量有限售完為止。

