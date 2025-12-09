五省級／限時優惠！麥當勞薯條買一送一 奶昔回歸時間曝
麥當勞從昨（8）日起推出豐富限時優惠，不只有APP送薯條、手機點餐送雞塊、薯條買一送一、早餐送薯餅活動、歲末雙享祭買一送一、得來速VIP卡、BTS盲盒公仔等超多活動，還有許多民眾敲碗已久的奶昔回歸日期。
麥當勞奶昔恢復販售
預計恢復販售日期：2026/1/12 上午10:30
（實際販售情形仍以各餐廳現場供應為準）
歲末雙享祭活動
活動期間：2025/11/5-2025/12/9
經典雙享99元起：
大薯2包、原味麥脆雞腿2塊、6塊麥克雞塊2份、辣味麥脆雞腿2塊皆99元。
早安雙享59元起：
豬肉滿福堡2個69元、現烤焙果2個89元、薯餅2片59元、6塊麥克雞塊2份99元
飲品買一送一：
碳酸飲料及檸檬紅茶買一送一、焦糖冰奶茶買一送一、金選美式咖啡（冰／熱）買一送一
雙人雙享209元起：
雙層牛+麥香雞雙人餐209元、勁辣雞雙人餐259元、大麥克+雙層牛雙人餐259元、大麥克+勁辣雞雙人餐259元
麥當勞APP全球版優惠
活動時間：12/8-12/16
單點中薯免費送蘋果派或小薯
單點大杯玉米湯、麥香魚、麥香雞同樣享免費送薯條
麥當勞APP加碼送
1.購買麥脆雞腿、6塊麥克雞塊免費送玉米湯1杯
2.購買勁辣香雞翅送中杯碳酸飲料或無糖茶飲
3.手機點餐單筆消費滿100元 加碼送4塊麥克雞塊
4.麥當勞歡樂送單筆滿350元送6塊麥克雞塊
麥當勞APP早餐優惠
單點任何一款經典滿福堡、陽光蛋堡送薯餅1份
購買貝果、鬆餅系列也同樣贈送薯餅1份
得來速VIP卡優惠
2026「得來速VIP卡」換上全新車牌造型卡面，即日起，可於麥當勞餐廳得來速窗口索取，數量有限，送完為止。
麥當勞周邊加購優惠
BTS公仔盲盒麥當勞與男團「BTS防彈少年團」聯名，「TinyTAN盲盒」於全台麥當勞開賣，這次共推出7款角色，每款公仔都穿著專為麥當勞設計的特別服裝。只要購買任1款超值全餐，加價129元就能獲得1個盲盒，每人單筆消費限購4個，數量有限售完為止。
快改道！今晚台88雙向封閉8小時 將實施車載試驗
旅館無預警倒閉！住客險露宿街頭超傻眼 業者回應了
2026即將到來！馬年犯太歲4生肖 點燈禁忌一次看
