五省級／限時！全聯「蔬菜5折」 好市多迎10週年優惠

全聯與大全聯連續三天推出「生鮮爆殺」活動。（圖／翻攝自Google Maps）





週末採買注意！多家通路同步祭出限時優惠，主打生鮮蔬果與年節備貨需求。全聯與大全聯連續三天推出「生鮮爆殺」活動，而好市多也迎接開站10週年，全站超過300項商品加入優惠行列。

全聯與大全聯自1月10日至12日連續三天推出「生鮮爆殺」活動，台灣高麗菜直接砍半促銷，單顆（約1公斤）特價19元，吸引不少家庭準備補貨。活動期間全聯與大全聯門市每日合計限量10萬顆，每人最多可購買3顆。

全聯

除了高麗菜外，多款當季蔬菜也同步降價。全聯的青江菜、小白菜、油菜等產銷履歷蔬菜，單包優惠價22元，任選兩包只要38元，平均每包約19元。肉品與海鮮方面，冷藏美國牛梅花火鍋肉片每100公克特價76元，台灣鯛魚排（大）單盒79元，日本青森王林蘋果單顆45元，三顆合購價105元，平均單顆可省10元。

大全聯

大全聯同樣端出多項高CP值商品，包括台灣秀珍菇每袋（約600公克）119元、台灣包心白菜每顆38元、秘魯藍莓特價199元（原價299元），以及美國富士蘋果單袋139元。冷藏新鮮豬絞肉（大包裝）每100公克26.5元，冷凍豬肉火鍋片單盒75元，冷凍台灣鯛魚片單盒65元，現撈大文蛤每100公克21元。此外，烤赤魚一夜干每盒179元，加州核桃麵包單顆42元，讓消費者一次補齊餐桌所需。

好市多

美式賣場好市多（Costco）線上購物迎接開站10週年，推出「線上購物10週年慶」活動，將於1月12日至18日登場。全站超過300項商品加入優惠行列，涵蓋家電、生活用品與家具，包括WHIRLPOOL乾洗組、ELECTROLUX酒櫃、DYSON V11無線吸塵器、NINJA多功能調理機，以及多款沙發與居家擺設，搶攻過年前換新與囤貨商機。

優惠方面，1月12日開放黑鑽會員限定早鳥加碼，單筆消費滿1萬元即可現折880元；1月13日至15日則擴大至全體會員同享相同折扣。通路齊發促銷，也讓消費者在年前採買時有更多省荷包的選擇。

