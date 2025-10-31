五省級／雙11攻略！破千日用品「買一送一」 大全聯11元專區一次看

Foodpanda雙11優惠戰即將開始，即日起至11月底，推出破千種日用品「買一送一」。（示意圖／unsplash）





年度購物盛事「雙 11」來臨，外送平台Foodpanda率先宣布祭出整整一個月的超殺優惠。本次活動主打破千種日用、保養及寵物商品「買一送一」，且涵蓋了屈臣氏、康是美等知名通路，滿足日常囤貨需求。更令人矚目的是，生鮮雜貨推出滿額 79 折優惠，同時大全聯獨家設有「限時開搶 獨家11元」專區，將高單價的藍莓、鮮蚵、鮭魚切片等商品價格下殺至11元起。外帶自取部分也加入戰局，透過疊加優惠碼，最低折扣可達驚人的4折，讓消費者無論在家或出門都能享受優惠。

Foodpanda雙11優惠總整理

生鮮雜貨/日用百貨

全月買一送一（11/1 - 11/30）： 超過千種日用、保養、寵物商品（如液體衛生棉、洗髮精、貓砂等）享有買一送一優惠。

滿額折扣（11/1 - 11/30）： 指定用戶輸入優惠碼【十一買生鮮】。 於大全聯、屈臣氏、康是美、家樂福等指定店家。 消費滿799元享79折優惠，最高折抵180元。 限制：每人限用1次，數量有限，兌完為止。

大全聯獨家11元專區（11/1 - 11/11）： 大全聯推出「限時開搶 獨家11元」專區。 包括藍莓、鮮蚵、鮭魚切片、青蔥等商品，11元起。



外帶自取

全月基礎優惠（11/1 - 11/30）： 指定店家滿額享5折起優惠，使用次數無上限。 指定店家滿99元享8折優惠，使用次數無上限。

限時加碼疊加優惠（11/1 - 11/11）： 外帶自取指定店家享5折起基礎折扣。 輸入優惠碼【十一要自取】。 下單滿239元再享85折。 疊加後最低可享4折起，最高折抵35元。 限制：每人限用1次，數量有限，用完為止。



Uber Eats也在此次雙11檔期前夕推出活動。雖然優惠集中在10月31日前，但針對Uber One會員，外帶自取單筆滿179元享7折（輸入「十月享外帶」），最高折抵60元，限用五次。美食外送則有滿699元折100元（輸入「會員十月點」）的優惠，限用兩次。

業者提醒消費者，所有優惠碼皆需採線上付款，且數量有限，兌完為止。詳細的活動內容和辦法，請以Foodpanda APP和官網結帳頁面顯示為主。