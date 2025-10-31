五省級／雙11賺爛！美式賣場黑鑽卡提早開跑 還折兩次
美式賣場好市多的商品琳瑯滿目、種類種多，是不少家庭與親友出門採買物資的好去處。一年一度的「雙11購物節」即將開跑，好市多推出為期7天的線上購物優惠活動，時間從11月5日起至11月11日為止，期間祭出超過 300 項特價商品，從大型家電、家具、保健食品、寵物用品到熱門零食、保暖服飾通通都有。
今（2025）年活動新亮點為 「黑鑽會員限定早鳥日」，好市多官方表示，黑鑽會員可於11月10日提前享受優惠，且享有「滿$11,000元折$1,100元」的專屬折扣，比一般會員更早開買。除此之外，11月11日可以再跟全體會員享有一次同額優惠，好市多指出，黑鑽會員成為雙11檔期中最尊榮的一群。
好市多表示，今年雙11以「誠意優惠・尊榮早鳥」為主軸，並分三大階段。除了黑鑽會員可比一般會員早一步入場，於11月10日提前享受優惠外，11月11日為全會員同慶日，所有會員同享相同優惠。11月5日至11日還有「七天超值特惠檔」，共計有超過 300 項商品同步開賣，提前釋出驚喜好康。
好市多表示，在活動期間只要持有Costco好市多富邦聯名卡進行線上消費，即可享有 3% 回饋且無上限，回饋金自動累積，讓會員在享受優惠的同時還能拿回饋。另外，大型家電與家具商品還提供基本安裝服務，有需求的人可以參考。
除此之外，還有TOSHIBA 75吋4K電視、WHIRLPOOL冷凍櫃、三星直立式洗衣機、艾美特16公升清淨除濕機、西雅圖二合一咖啡、米森益生菌草莓麥片、保暖睡衣系列、貓倍麗罐頭等商品優惠。好市多表示，今年的雙11不只是優惠活動，更希望讓會員「提前感受年末的幸福購物氛圍」。黑鑽會員的早鳥日更是重點，不僅能搶先一天購買，還能享有「雙重優惠」的專屬禮遇。
