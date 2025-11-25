五省級／黑五超狂優惠！全聯買一送一 好市多優惠商品曝光

隨著年末與黑色星期五（Black Friday）檔期到來，量販與連鎖超市紛紛推出大規模優惠活動。（圖／翻攝自Google Ｍaps）





隨著年末與黑色星期五（Black Friday）檔期到來，量販與連鎖超市紛紛推出大規模優惠活動，帶動全台購物氣氛升溫，從超市到量販店，今年黑五優惠涵蓋生活必需品、家電、精品到生鮮食材，民眾可以多方比較。

好市多

好市多今年的黑五購物週強勢登場，期間每天都會推出數款「當日限定」主打優惠，並提前一天曝光，多款電視、筆電與家電出現千元甚至上萬元折扣，其中包含4.25克拉鑽石手鍊現省3萬4000元、SONY 75吋4K電視下殺1萬2500元，以及LG 65吋OLED顯示器狂降1萬1200元。此外，三星NEO QLED顯示器、三星移動式螢幕組、國際牌洗衣與乾衣設備、飛利浦電動牙刷、BOSE家庭音響、LE CREUSET鑄鐵鍋，以及日本A4和牛等人氣商品也都是熱銷焦點。

全聯

全聯福利中心也宣布，自11月21日至12月4日展開為期14天的「超級週年慶」，超過300款商品祭出買一送一，涵蓋餅乾、衛生紙、家庭用品等民生需求品。全聯並因應政府普發1萬元，自11月29日至11月30日加碼推出「全支付滿額贈」，凡單筆消費每滿1000元即可獲得限時福利點800點，相當於現金800元，限時福利點須於12月14日前使用。

多款日常用品亦同步祭出優惠，包括可立雅廚房紙巾兩袋145元、蒲公英綠茶環保抽取衛生紙兩串238元，以及多款悅氏礦泉水、氣泡水與茶飲均以買一送一形式下殺，平均單瓶價格最低僅8元，吸引不少消費者趁勢囤貨。

家樂福

家樂福則自11月24日至11月28日推出五天黑五狂促，主打家電大降價。活動期間，微星電競筆電從原價2萬9900元降至2萬7888元，日本東芝雙門冰箱也從3萬2900元下殺至2萬7900元。飛利浦75型聯網液晶顯示器則祭出活動價2萬9900元，比原價便宜6000元；LG直立式變頻洗衣機亦以2萬3900元限時販售。家樂福強調，會員購買指定商品並使用10點OPENPOINT結帳，可額外獲得100元家電電子折價券。

