五省級／12月優惠開跑！7-11祭咖啡買7送7、全家買5送3
4大超商在12月推出一系列咖啡飲品優惠大戰，其中7-11推出CITY PRIMA精品系列同品項「買7送7」的超殺優惠，同步祭出聖誕節咖啡買2送2，全家則在推出特濃美式／拿鐵「買5送3、買30送30」等優惠。
7-11
7-11於12月1日至12日3月止，限定推出「一起精品吧」，CITY PRIMA精品美式/拿鐵/馥芮白，大杯同品項買7送7；12月2日至12月7日則推出「聖誕購物節」，CITY PRIMA大杯精品美式買2送2。
7-11於11月26日至12月9日推出厚乳拿鐵大杯/特大杯，任選第2杯半價。
全家FamilyMart
全家今日推出「每月1號 全盈+PAY 好康日」，Let’s Café特濃美式／拿鐵，同商品買5送3、同商品買30送30。
11月26日至12月9日則推出經典拿鐵（大杯／冷熱不限）6杯可省131元，特濃拿鐵（大杯／冷熱不限）5杯可省126元，卡布奇諾（大杯，熱飲）6杯可省161元，單品拿鐵（大杯／冷熱不限）3杯可省131，以上同品項特價199元。拿鐵系列任選第2杯半價。
萊爾富
11月26日至12月23日推出「巧克力飲品｜同品項買1送1」，飲品包括大杯巧克力歐蕾（熱）65元，大杯巧克力珍珠歐蕾（熱）75元，大杯恐龍巧克力歐蕾（冰）65元。
「暖心四溢」指定飲品冰／熱任選買1送1，其中包括巧克力歐蕾（冰／熱）、紅玉紅茶（冰／熱）、四季春青茶（冰／熱）、桂圓紅棗茶（熱）、黑糖薑茶（熱）。
OKmart
即日起至12月10日到OKmart購 / 取台鐵、高鐵票，就能享大杯莊園拿鐵（冰／熱）買1送1，另外12月3日至12月5日則推出特大杯莊園美式/拿鐵（含極淬系列）同品項買2送1。
