五眼聯盟分裂？英、加拒挺川普打擊運毒船

▲美軍持續升級對委內瑞拉周邊海域疑似運毒船隻的打擊行動，圖為美國國防部長赫格塞斯之前公布美軍襲擊疑似運毒船隻的影片。（圖／翻攝自Ｘ／Secretary of War Pete Hegseth@SecWar）

[NOWnews今日新聞] 美軍持續升級對委內瑞拉周邊海域的運毒船隻打擊行動，自9月以來，已對委內瑞拉海岸附近的船隻進行了14次襲擊，累計死亡人數超過70人。雖然美方定調一系列行動是在打擊毒品犯罪，但許多專家質疑美軍行為已經違反國際法，英國決定與美軍這些行動劃清界線，不再與美國分享相關情報。

根據《CNN》報導，知情人士透露，英國不再與美國分享有關加勒比海疑似運毒船隻的情報，因為不想成為美國軍事打擊的幫兇，英國認為這些攻擊是非法的。英國這項決定標誌著與其最親密的盟友和情報共享夥伴的分歧，並突顯了人們日益懷疑美國在加勒比海地區展開軍事行動的合法性。

多年來，由於英國在加勒比海地區控制有多處領土，且在這些地區設有情報機構，英國一直與美國分享情報，協助美國定位辨識涉嫌運毒的船隻，以便美國海岸防衛隊進行攔截。然而，當美國9月開始由美軍對這些船隻實施致命軍事打擊後，英國擔心美國會利用英國提供的情報來選擇打擊目標，於是暫停與美國分享情報，聯合國人權事務高級專員圖克（Volker Turk）上月稱美軍行動已構成「法外處決」，違反了國際法，而英國同意這項評估。

美國的另一個重要盟友加拿大，近二十年來一直協助美國海岸防衛隊在加勒比海地區攔截涉嫌販毒分子，如今，加拿大也打算與美國的軍事打擊行動劃清界線。消息人透露，加拿大已明確告知美國，不希望其情報被用來協助美國對相關船隻實施致命打擊。

對於《CNN》的報導，美國五角大廈官員回應表示，「不談論情報事務」。英國首相發言人則表示，「不對安全或情報事宜發表評論」。加拿大國防部發言人上個月曾強調，加拿大與美國合作的「加勒比海行動」是與美國海岸防衛隊協同行動，和美軍對疑似運毒船隻的軍事行動「截然不同」。

委內瑞拉一直抗議美軍行動違法，實際上等於謀殺，是對於國家主權的侵略。隨著美軍「福特號」（USS Gerald R. Ford）航艦打擊群進駐加勒比海地區，該地軍事緊張程度進一步提高，委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolas Maduro）揚言若美國入侵，將全力抵抗，甚至可能會採用游擊戰術。

