五眼聯盟分裂？英、加拒挺川普打擊運毒船
[NOWnews今日新聞] 美軍持續升級對委內瑞拉周邊海域的運毒船隻打擊行動，自9月以來，已對委內瑞拉海岸附近的船隻進行了14次襲擊，累計死亡人數超過70人。雖然美方定調一系列行動是在打擊毒品犯罪，但許多專家質疑美軍行為已經違反國際法，英國決定與美軍這些行動劃清界線，不再與美國分享相關情報。
根據《CNN》報導，知情人士透露，英國不再與美國分享有關加勒比海疑似運毒船隻的情報，因為不想成為美國軍事打擊的幫兇，英國認為這些攻擊是非法的。英國這項決定標誌著與其最親密的盟友和情報共享夥伴的分歧，並突顯了人們日益懷疑美國在加勒比海地區展開軍事行動的合法性。
多年來，由於英國在加勒比海地區控制有多處領土，且在這些地區設有情報機構，英國一直與美國分享情報，協助美國定位辨識涉嫌運毒的船隻，以便美國海岸防衛隊進行攔截。然而，當美國9月開始由美軍對這些船隻實施致命軍事打擊後，英國擔心美國會利用英國提供的情報來選擇打擊目標，於是暫停與美國分享情報，聯合國人權事務高級專員圖克（Volker Turk）上月稱美軍行動已構成「法外處決」，違反了國際法，而英國同意這項評估。
美國的另一個重要盟友加拿大，近二十年來一直協助美國海岸防衛隊在加勒比海地區攔截涉嫌販毒分子，如今，加拿大也打算與美國的軍事打擊行動劃清界線。消息人透露，加拿大已明確告知美國，不希望其情報被用來協助美國對相關船隻實施致命打擊。
對於《CNN》的報導，美國五角大廈官員回應表示，「不談論情報事務」。英國首相發言人則表示，「不對安全或情報事宜發表評論」。加拿大國防部發言人上個月曾強調，加拿大與美國合作的「加勒比海行動」是與美國海岸防衛隊協同行動，和美軍對疑似運毒船隻的軍事行動「截然不同」。
委內瑞拉一直抗議美軍行動違法，實際上等於謀殺，是對於國家主權的侵略。隨著美軍「福特號」（USS Gerald R. Ford）航艦打擊群進駐加勒比海地區，該地軍事緊張程度進一步提高，委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolas Maduro）揚言若美國入侵，將全力抵抗，甚至可能會採用游擊戰術。
更多 NOWnews 今日新聞 報導
美軍空襲炸沉運毒船！擊斃14人畫面曝光 首見單日3次打擊
美股各自發展！輝達腿軟領跌科技股 道瓊工業指數大漲逾500點
每人發31萬！川普讚航管人員政府停擺仍無薪上班 開罵請假仔
其他人也在看
扁政府高鐵「共軌預留」遭藍推翻...張景森嘆15年來「證明千億級悲劇」：提醒陳世凱宜蘭高鐵延伸線勿再犯同樣錯誤
張景森說，20年後證明，陳水扁總統時代這項先設介面的決策是一個非常有遠見的決定；可惜2008年政黨輪替，原先的共軌預留被推翻，交通部在2010年向時任部長毛治國報告「高鐵延伸屏東與臺鐵共軌」可行性時，獲裁示「不予考慮」，因此未在高雄都會段預留任何供高鐵進入的路廊/介面。放言 Fount Media ・ 1 天前
黃國昌便當會！趙少康：這兩人能贏蘇巧慧
[NOWnews今日新聞]前中廣董事長趙少康昨曬出和民眾黨主席黃國昌合照，趙少康今（11）日受訪透露，雙方談到2026年新北市長選舉，黃國昌稱，民眾黨的內部民調結果，只要藍白合作，不論派台北市副市長李...今日新聞NOWNEWS ・ 17 小時前
普發一萬新竹市加碼5000元！全台地方政府加碼進度一次看【不斷更新】
普發1萬元最快11月11日晚上6點入帳！普發一萬共有5類：登記入帳、ATM領現、郵局領現、造冊發放、特定對象直接入帳。地方縣市也傳出呼籲普發現金的聲浪，新竹市代理市長邱臣遠率先表示，向新竹市民發放5000元消費金。台北市議會民進黨團也提案向台北市民普發2.1萬元，引發討論。究竟各地方政府會不會跟進普發現金？Yahoo新聞編輯室整理全台22縣市普發進度，帶你一次了解！Yahoo奇摩新聞編輯室 ・ 1 個月前
中國戰狼外交官曬航艦照片 威脅日本別管台海 不只海空軍力 「火箭軍」如解放軍皇冠上的明珠 CNN獨家揭露大量飛彈基地 「關島殺手」恫嚇美印太戰略｜全球聊天室｜#鏡新聞
日本首相高市早苗日前在眾議院備詢，提及鄰國若受到軍艦武力攻擊，對日可能構成「存立危機事態」，屆時不排除觸發「集體自衛權」。這番言論再次惹怒中方，中國駐大阪總領事薛劍發文秀出解放軍3艘航空母艦示威。 中共的遠程軍力投射不只展現在海上，「火箭軍」也是重點發展項目。CNN透過衛星影像揭露，中國有約99座飛彈相關設施，且規模還在擴大當中。而智庫統計解放軍人力和飛彈部署，也發現中國的戰略布局已經發生變化…… 面對極化政治、武力威逼，台灣前總統蔡英文也走出國門，爭取歐洲盟友支持，共同對抗挑戰。 加入頻道會員支持鏡新聞： https://www.youtube.com/channel/UC4LjkybVKXCDlneVXlKAbmw/join 鏡電視綜合台YouTube👉http://pse.is/59enw2 鏡電視直播台YouTube👉https://pse.is/4w3gts鏡新聞 ・ 11 小時前
相隔47年！日本擬「明年起調漲簽證費」 台灣人入境受影響之處一次看
即時中心／徐子為報導日本官方通訊社《共同社》昨（10）日引述知情人士披露，日本政府計畫在明（2026）財政年度提高外國籍遊客簽證手續費，因為目前的費用與美歐相較之下，明顯偏低。至於台灣籍旅客目前受惠於兩國相互給予對方短期入境免簽，暫時影響不大。民視 ・ 1 天前
網傳駐日代表申請「中華民國」更名「台灣」遭日本重罰 官方回應了
近期社群平台瘋傳一則訊息，宣稱台灣駐日代表將原「中華民國」申請更名為「台灣」，因此遭日本裁罰，必須繳納7000萬日圓（約新台幣2100萬元），貼文並指稱「這樣的大事國內媒體竟然不敢報導」。然而，經事實查核中心調查，實際情況是，駐日館舍為保障國家財產權，辦理館產由個人名義移轉至法人名義的登記，與國名變更或日本裁罰無關。對於網傳消息，台灣日本關係協會秘書長張仁久......風傳媒 ・ 9 小時前
中共嗆全球抓捕沈伯洋 賴清德喊話韓國瑜：站出來維護國會尊嚴
中國日前以涉犯分裂國家罪為由對民進黨立委沈伯洋立案偵辦，官媒央視更進一步發布起底影片，並揚言展開全球抓捕及跨境司法合作。對此，總統賴清德今（11）日表示，中國對台灣並沒有管轄權，更何況沈伯洋是在捍衛國家主權、維護台灣民主自由的憲政體制，非常期待立法院長韓國瑜夠率領跨黨派委員聲援沈伯洋，「否則的話，今天的民進黨的沈伯洋，明天可能是國民黨或民眾黨的任何一個人。」三立新聞網 setn.com ・ 18 小時前
蕭美琴訪歐引關注！黃揚明戳破3假消息 批賴政府「拿外交突破包裝造神」
副總統蕭美琴7日現身歐洲議會，在外交部長林佳龍陪同下抵達「對中政策跨國議會聯盟」（IPAC）峰會並發表演說，並將其形容為一次重大的外交突破，事後更透過臉書發文，引用孟子名言「得道者多助」喊話台灣人堅定走在正道上，就會得到更多國際的支持與認同；媒體人黃揚明指出，只要能對台灣實質有利，都是好事，但在相關議題當中，如果有心人士利用價訊息造成、貶抑，就該被譴責。黃揚......風傳媒 ・ 1 天前
參院兩黨達共識！ 美國政府即將重啟 川普看NFL卻被狂噓
美國總統川普，這個星期天提早結束假期，因為他要到華盛頓的西北球場看美式足球。原來在比賽開踢前，有美國新兵宣誓，川普親自到場主持，只是當他致詞時，全場觀眾卻報以噓聲。不過川普看上去不以為意，因為共和、民主兩黨參議員達成協議，聯邦政府很快就能重啟。TVBS新聞網 ・ 1 天前
中國外交官薛劍嗆「斬首」！高市早苗不甩
[NOWnews今日新聞]日本首相高市早苗近日表達，若「台灣有事」伴隨對方使用武力的情況，日本可根據安全保障法治行使集體自衛權的「存亡危機事態」，對此，中國駐大阪總領事薛劍在社群平台X上竟威脅要斬首高...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
邱議瑩喊投她就是支持鄭麗文？柯志恩回應了
[NOWnews今日新聞]近日國民黨主席鄭麗文追思共諜引反彈，欲參加高雄市長初選的民進黨立委邱議瑩就喊出，「投給柯志恩就是支持鄭麗文」。對此，有望成為國民黨高雄市長參選人的柯志恩反嗆，動不動就拿她來蹭...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
不甩威脅！高市早苗拒撤回台灣有事屬日本「生存威脅」言論
[Newtalk新聞] 日本內閣總理大臣高市早苗將「台灣有事」列為可能構成「生存威脅」並可行使集體自衛權的緊急狀態的言論，前（8）日遭到中國駐日本大阪總領事薛劍以「砍下你們骯髒的頭顱」放話警告。稍早，高市早苗在日本國會答詢時，表示她先前的說法「這符合政府的現有立場，所以我無意撤回或撤銷。」 《日本經濟新聞》報導，高市早苗首相今（10）日在眾議院預算委員會會議上，答覆立憲民主黨議員大串博志有關其對台灣可能構成「生存威脅」，並可行使集體自衛權的緊急狀態的言論作出回應。她表示，對在界定該狀態時，具體列舉具體案例表示遺憾。 高市早苗解釋她於 7日在眾議院預算委員會會議上，答覆立憲民主黨議員岡田克也向首相提問台灣緊急狀態的問題時，「我當時考慮到最壞的情況，所以做了一些具體的表述。」她補充道：「以後我會避免發表此類言論。」 關於國防開支將增至國內生產總值（GDP）的 2%，高市早苗表示：「我希望在確保國防開支得到妥善保障的同時，也致力於支出改革。」她指出：「我希望採取措施增加稅收，但不會提高稅率。」查看原文更多Newtalk新聞報導辦外交可以這麼野蠻？中國駐大阪總領事貼文嗆「要砍高市早苗的頭」高市新頭殼 ・ 1 天前
委內瑞拉大規模動員軍事力量 美最大軍艦抵拉丁美洲緝毒
委內瑞拉表示，為了因應美國在加勒比海集結軍艦和軍隊，委內瑞拉正在發動大規模軍事力量。在此同時，美國「福特號」航艦打擊群，已經抵達拉丁美洲地區緝毒。（戚海倫報導） 美國有線電視新聞網CNN報導，委中廣新聞網 ・ 1 小時前
快訊／美國政府關門40天！參議院兩黨達撥款協議 關門有望結束
美國政府關門已破紀錄40天，終於有望迎來結束！美國CNN快訊報導，參議院9日晚，以60票對40票通過一項程序性投票，同意重啟政府，以換取未來就延長加強版《平價醫療法案》補貼進行投票。此舉打破連續五周的僵局，讓政府可重新開放。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
高市早苗不撤 「臺灣有事」發言 日經新聞：恐對日本不利
日本首相高市早苗說，「臺灣有事」可能讓日本陷入存亡危機，日本可依法行使自衛權，被大陸解讀為向臺灣釋放軍援訊號。大陸駐大阪總領事薛劍，在社群威脅要「斬首」高市，更讓事情演變成中日外交大戰。日本經濟新聞分析認為，高市對臺政策不再「戰略模糊」，可能會讓日本陷入不利的位置。TVBS新聞網 ・ 17 小時前
拖到紅色警戒才停班課！花蓮縣府「慢半拍」被罵爆 竟再甩鍋中央
鳳凰颱風來勢洶洶，花蓮縣馬太鞍溪堰塞湖昨（10）日上午7時達到紅色警戒，但花蓮縣府卻拖到快8時才宣布停班停課，大批民眾湧入縣政府臉書開罵。沒想到，縣府竟再次甩鍋給中央！三立新聞網 setn.com ・ 22 小時前
高市：台灣有事.日本出兵 中駐日官發「斬首文」
日本自衛隊因歷史因素，在主動行使武力上有諸多限制。2015年，前首相安倍晉三擴大解釋自衛權，放寬使用武力條件，其中一項為「存亡危機事態」；該法定義如果同盟國或友好國受到攻擊，且狀況危及日本國土、國民，則自衛隊可行使武力以達到防衛作用。而日相高市早苗在答詢時，表示台灣有事構成存亡危機事態。中共駐大阪總領事薛劍對此發文，暗示要將高市早苗斬首，引發日本政府不滿，對北京當局發出強烈譴責。TVBS新聞網 ・ 22 小時前
獨家／蕭美琴IPAC歐洲議會演說 掀搶拍潮！他曝插曲：菲國議員痛罵中共
副總統蕭美琴保密到家的外交行動，無預警現身比利時布魯塞爾歐洲議會，出席「對中政策跨國議會聯盟（IPAC）」年會，並以「台灣：世界在動盪變局中的可信賴夥伴」為題發表演說，令與會各國議員既驚訝又感動。同樣獲邀出席的Hello Taiwan執行長江明信透露，這屆IPAC年會有不少插曲，例如：外界普遍認為菲律賓傾中，但出席的3名菲國議員當場公開表達對中國的不滿，甚至痛批中國「霸道」，場面引發熱烈反響。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
中國威脅抓沈伯洋！公督盟喊話立院發聲譴責：藍白跟韓國瑜別裝聾作啞
中國重慶公安局日前宣布，以「涉嫌分裂國家罪」對民進黨立委沈伯洋立案偵查。央視更罕見以長篇專題報導，指控沈伯洋「從事分裂國家活動」，並且揚言可能發布通緝令全球抓捕。公督盟今（11）日指出這顯然是中國典型的「跨境鎮壓」措施，侵蝕台灣民主言論自由的空間。公督盟呼籲，立法院長韓國瑜與各黨應立即召開協商，以國會名義發聲，韓國瑜跟藍白更不該裝聾作啞，應向中國抗議。三立新聞網 setn.com ・ 15 小時前
蕭美琴歐洲議會演說！綠議員曝「這細節」：保密到家
【論壇中心／綜合報導】副總統蕭美琴應邀進入歐洲議會，出席對中政策跨國議會聯盟（IPAC）年度峰會並發表演說，總統賴清德表示，台灣自信走向國際，也要傳達訊息給國際社會「台灣是良善力量」，能對國際社會有所貢獻，也有助於全球的和平穩定，而駐歐盟大使謝志偉也在臉書曝光當時到機場接機影片，並表示「圓滿的接機，是達成任務的開始。飛機準時起飛，無失誤。飛機準時抵達，無失誤」。民進黨新北市議員卓冠廷今日在《頭家來開講》節目中指出，這件事情第一個成功的關鍵是「保密」，當時外館得知這個訊息之後，先跟外交部長林佳龍報告，而林佳龍再與總統賴清德報告，除了第一線少數在執行的同仁，府院黨幾乎沒有人知道，連副總統蕭美琴都不知情，整件事情保密到家，卓冠廷表示，保密這件事之所以重要，就是因為中國可能無所不用其極的想要阻撓，據了解，副總統蕭美琴直到歐洲方面「全開綠燈」後才得知這件事，最後賴總統才在會議中拍板，請副總統蕭美琴親自出席。除了副總統蕭美琴出席IPAC峰會之外，前總統蔡英文也出訪德國，並出席「柏林自由會議」發表演說，對於蔡英文、蕭美琴同一週相繼訪歐，曾任歐洲議會友台小組主席的前歐洲議會議員包瑞翰表示，這在過去是不可想像的，顯示台歐關係正顯著升溫。原文出處：頭家講(影)／蕭美琴歐洲議會演說！綠議員曝「這細節」：保密到家 更多民視新聞報導高雄颱風假有望？鳳凰路徑南修「估登陸高屏」 陳其邁親自回應了自我感覺良好？白營民調曝「黃國昌能選贏蘇巧慧」 趙少康證實了連眾多中配都受不了檢舉！錢麗涉煽動武統 政府要審查她居留資格了民視影音 ・ 1 小時前