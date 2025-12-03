五福國中童軍團表現亮眼 全市國中大露營勇奪最高榮譽「精神總錦標」

五福國中參加一一四年度國中學童軍教育聯合露營，四十七名童軍在三天兩夜的活動中展現高度團隊默契與不放棄精神，從百校中脫穎而出，再度奪下「精神總錦標」；學生不僅在分站挑戰中突破自我，更在營火晚會以自編節目「五福下課之多采多姿」驚豔全場，展現學校多元活力。(見圖)

五福國中今(三)日說明，三天兩夜的童軍活動聯合露營，該校學生從初入營地的陌生與不適應，逐步在分工合作中累積經驗；國二學長姐展現領導力與責任感，學弟妹則透過觀察與實作快速成長。經歷多項任務後，所有小隊之團隊默契及自信心皆顯著提升，最終以優異整體表現再度獲得「精神總錦標」，成為全體參與童軍努力的最佳肯定。

此外，五福國中於營火晚會中也展現五福特色，帶來自編自導的精彩節目「五福下課之多采多姿」，表演內容融入校園日常情境，呈現五福國中學生多元、活潑的風貌，節奏明快、創意十足，獲得現場滿堂喝采。學生在舞台上自信展演，也讓其他學校師生深刻感受到五福國中的活力與團隊凝聚力，成功為校爭光。

今年高雄市童軍活動以「SEL Scout，Kaohsiung Lead-心智童軍‧高雄領航」為主題，將社會情緒學習（SEL）核心能力融入各項營隊課程；這次聯合露營共規劃二十七項分站模組活動，內容涵蓋童軍技能應用、探索教育體驗及民俗技藝等多元課程。

五福國中六個小隊均由國二學長姐擔任小隊長，負責帶領國一學弟妹共同完成各項挑戰，大家展現高度投入及堅持精神；另活動結束後，五福國中多數童軍反映三天兩夜的活動意猶未盡，認為一年僅一次的聯團露營機會十分珍貴，亦有童軍因僅能與學長姐共同參與一次露營感到不捨，顯示五福國中童軍隊成員之間互動良好、情感連結深厚。

五福國中何茂通校長表示，學校長期重視童軍教育之推動，並積極將SEL理念融入課程與活動，期望透過多元體驗，讓學生培養自我覺察、人際互動、責任態度與解決問題等關鍵能力；未來，學校將持續強化童軍教育質量，營造安全、友善且具啟發性的學習環境，陪伴學生在探索、挑戰與合作中成為具備品格素養與社會責任的青少年學子。