五福國小扯鈴隊零失誤完美演出 勇奪全國民俗運動匯演金質獎

由運動部全民運動署主辦的「一一四年全國民俗運動匯演」扯鈴競賽，其中，國小女子團體賽甲組經典賽於當日下午進行全程直播，吸引眾多觀眾線上關注，來自高雄市的五福國小扯鈴隊在關鍵時刻展現穩定實力，以「零失誤」的完美表現脫穎而出，成功擊敗尋求連霸的強勁對手，勇奪最高榮耀，榮獲金質獎肯定。(見圖)

主辦單位今(廿八)日說明，比賽過程中，五福國小扯鈴隊展現高度專注力與絕佳團隊默契，不僅在動作難度與整體編排上明顯領先對手，更在高度壓力的直播競賽環境中穩健完成全套演出；選手們手中的扯鈴與節奏完美契合，將技巧性與藝術美感巧妙融合，充分展現青春活力與堅韌精神，贏得現場與線上觀眾一致讚賞。

當日下午的經典賽事之所以如此撼動人心，也因全程直播、即時亮票的機制，讓成績更徹底回歸純粹，五福小將用絕對透明的實力詮釋，獲得了裁判老師們幾乎一面倒的好評與支持！五福扯鈴小將憑藉著紮實的訓練與卓越的現場發揮，更加證明在公開、即時且裁判無雜訊干擾的競技環境中，唯有精湛技藝與穩定表現，才是通往冠軍獎台的唯一路徑。

扯鈴隊顧問、高雄市十方如願慈善會理事長張路路表示，透過直播全程觀賞五福國小扯鈴隊的比賽演出，對選手們展現出的精湛技藝與穩定心理素質深感感動與肯定；孩子們在高強度競賽壓力下仍能維持零失誤表現，實屬難得，能夠獲得金質獎肯定，實至名歸，也充分展現長期扎實訓練的成果。

五福國小扯鈴隊以實力寫下榮耀篇章，金質獎實至名歸，為高雄市校園體育與民俗運動發展再添亮眼成果。